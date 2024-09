Frank Aguiar exalta liberdade em novo momento da carreira: 'Conectado com a sabedoria divina'

Em entrevista à CARAS Brasil, Frank Aguiar fala sobre preparação para lançamento de seu novo disco, que mostrará o artista em um momento mais sensível e espiritual

Completando 33 anos de estrada em 2024, Frank Aguiar (54) está passando por um momento de transição e renovação em sua jornada artística. Se preparando para laçar seu próximo álbum, Frank Aguiar Acústico, o cantor conversou com a CARAS Brasil sobre os próximos passos da carreira, que acaba de ganhar contornos mais sensíveis, de ligação espiritual e com a natureza.

"Eu estou um momento muito sensível, muito amoroso, muito transbordante. Eu diria que é um dos melhores momentos da minha vida, em que eu estou lançando essa música linda, A Liberdade é o Que Nos Prende. Estou realmente me sentindo um pássaro livre voando, com tantas amarras que existiam e hoje eu desapeguei de tantas coisas. Então tá sendo bastante reflexo nessa nova fase que eu vivo, eu diria de mudança mesmo", diz.

Direto de sua casa de campo, no interior de São Paulo, o artista completa falando sobre o novo momento musical, que surgiu através da relação que criou com sua Arara de estimação, Lara. Disposto a se livrar de amarras que construiu ao longo dos anos, agora ele segue ansioso para mostrar o que preparou para os fãs ao se arriscar em novo gênero. "As araras vivem em liberdade, eles vieram para me ensinar sobre tudo isso", afirma.

"Eu estou muito conectado com essa sabedoria da natureza divina e entendendo todo esse processo, desse despertar espiritual, e muito conectado com Deus, com a espiritualidade. Eu vivo um momento de glória e muita prosperidade. É indescritível o momento que eu estou vivendo".

Com lançamento previsto para dezembro deste ano, o projeto acústico, que contará com 11 faixas inéditas, é comemorativo. Segundo o artista, os fãs estão prestes a ver um de seus trabalhos mais sensíveis artisticamente. "Eu diria que é o disco mais especial da minha carreira, onde eu comemoro meus 33 anos de carreira. Eu gosto desse número 33, tem todo um significado, mas outro dia eu pretendo fazer uma entrevista só pra falar desse três", brinca o forrozeiro.

Na última semana, o piauiense completou 54 anos em uma comemoração discreta e familiar ao lado dos filhos. A decisão do artista faz parte deste período em que ele tem olhado mais para dentro de si, em um despertar espiritual. "Não queria festa, não queria bebidas. Eu queria ficar comigo mesmo, fazer aquele mergulho para dentro e me curtir".

"Estou vivendo esse grande momento de uma mudança extraordinária, de um despertar espiritual muito intenso, onde para mim o menos é mais. Então foi lindo, foi um dos melhores aniversários. Eu fiquei em casa com os meus filhos, fiz a própria comida e ficamos o dia todo juntos, foi lindo", conta.