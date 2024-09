Luciana Gimenez abre desfile em Paris e estilista explica escolha: 'Natural'

Na Semana de Moda de Paris, Luciana Gimenez abre desfile e estilista Vitor Zerbinato fala sobre ter colocado apresentadora em destaque

A apresentadora Luciana Gimenez, de 54 anos, relembrou seus tempos de modelo em grande estilo. A famosa foi escolhida pelo estilista Vitor Zerbinato para abrir o desfile de sua marca na Semana de Moda de Paris.

Dona de uma beleza deslumbrante e um corpo escultural, a famosa arrasou na aparição e chamou a atenção na passarela ao aparecer com dois looks: um bege com flores e outros mais ousado, preto e com bastante transparência.

O estilista então contou com exclusividade para a CARAS Digital o motivo de ter escolhido a apresentadora para abrir seu desfile em Paris. “Luciana é uma amiga muito querida e acompanha a nossa marca há muitos anos. Temos uma relação de longa data, e ela sempre usou nossas criações com tanto carinho. Foi natural convidá-la para abrir o desfile, pois ela representa perfeitamente o espírito da marca", falou o profissional que ainda foi o responsável pelo vestido de Ticiane Pinheiro para a festa de 15 anos de Rafaella Justus.

Veja as fotos de Luciana Gimenez no desfile:

Fotos: Felipe Censi

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez relembra perrengues de quando morou em Paris

Durante sua estadia em Paris, na França, a apresentadora, que já morou na Cidade de Luz no início de sua carreira de modelo, aproveitou para relembrar alguns perrengues que enfrentou. "Estou andando na Avenida George V, uma rua que me lembra muito a época que eu morava aqui, apesar de eu não ficar aqui porque era muito cara. Essa cidade me ensinou muito, eu vim para cá muito cedo, não tinha dinheiro nenhum, passei muitas dificuldades", disse ela em seu Instagram Stories.

Apesar disso, ela tem um carinho especial pelo local. "Mas essa cidade me ensinou muito. Me ensinou a falar francês, a me virar. Tenho um carinho especial por aqui. Para mim, é a cidade ms linda do mundo", concluiu.