Laura Teixeira explica porque investir na Flórida é a melhor escolha

Real state broker compara realidades e retornos econômicos dos mercados imobiliários de grandes centros Brasil e dos Estados Unidos

O mercado imobiliário da Flórida, nos Estados Unidos, tem se consolidado como um dos destinos mais atrativos para investidores globais, especialmente brasileiros. Com valorização constante, estabilidade econômica e um ambiente favorável para negócios, oferece oportunidades que contrastam com os desafios enfrentados no Brasil, especialmente em centros como São Paulo e Rio de Janeiro.



Embora haja vantagens, investir em outro país exige planejamento e a orientação de um profissional especializado. Com mais de 20 anos de experiência, a real state brokerLaura Teixeira tem sido uma opção para aqueles que buscam segurança e rentabilidade.



“Quando comparo esse mercado com o do Brasil, vejo como o ambiente americano é estruturado para beneficiar o investidor. Meu papel é ajudar as pessoas a entenderem essas oportunidades e navegarem pelo processo de forma segura e eficiente”, explica.



Ela destaca que o estado americano oferece opções para diferentes perfis, desde imóveis residenciais em regiões turísticas, que geram alta rentabilidade em aluguéis de curto prazo, até propriedades comerciais, ideais para diversificação.



Nos últimos anos, eles registraram uma valorização média anual de 8% a 12%, dependendo da localização e do tipo. Em comparação, SP e RJ, embora tenham alta demanda, possuem números menores, algo em torno de 2% a 5%.



O custo por metro quadrado em cidades como Orlando e Tampa é competitivo. Enquanto o preço médio em bairros nobres nacionais pode ultrapassar os R$20.000, em terras norte-americanas gira em torno de US$2.500 (cerca de R$12.000), oferecendo opções de maior qualidade e infraestrutura.



O mercado imobiliário dos EUA é conhecido por sua transparência e segurança. Além disso, a Flórida não cobra imposto de renda estadual, e os sobre propriedade, de 1% a 2% ao ano, são muito mais baixos do que a carga tributária brasileira.



Proteger o patrimônio em uma moeda forte como o dólar é uma das principais vantagens. Em comparação, investidores brasileiros que mantêm seus ativos em reais, enfrentam maior exposição à inflação e desvalorização cambial, o que pode corroer seus ganhos.

Os Estados Unidos são um dos destinos mais procurados do mundo, tanto para turismo quanto para residência. Cidades como Miami registram altíssima demanda, especialmente para aluguel de temporada. No Brasil, o cenário é menos dinâmico, com taxas de vacância mais altas e retorno menos previsível.



Não é apenas sobre aumentar patrimônio, mas também sobre construir um futuro mais seguro e estável. O mercado americano é uma oportunidade para diversificar ativos, proteger-se de flutuações cambiais e obter melhores retornos.



“Mais do que negócios, investir é uma forma de construir segurança e tranquilidade para o futuro. Estou aqui para ajudar cada cliente a transformar seus sonhos em realidade, com o respaldo de um mercado sólido e confiável”, finaliza.



