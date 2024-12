Igreja Cristã Maranata promove quarta edição do Trombetas & Festas

Transmitido para 170 países e traduzido para 50 idiomas e dialetos, audiência atinge cerca de 1 bilhão de pessoas online e três mil presentes no local

Uma das principais mensagens transmitidas pela Igreja Cristã Maranata, ICM, é que Jesus está chegando. A quarta edição do evento Trombetas & Festas, no Espírito Santo, foi transmitida para 170 países e traduzido para 50 idiomas e dialetos, com audiência de cerca de 1 bilhão de pessoas, e mais três mil membros no local.

De acordo com o pastor Gerson Beluci, o objetivo é proclamar a Palavra de Deus e mostrar os sinais. “Jesus está prestes a voltar. E a pergunta que eu faço é: vocês estão preparados para esse momento?”, indaga.

Para o pastor Luiz Eugênio Rosário dos Santos, os indícios estão nas ordens social, ambiental e política. “Nossa missão é abrir os olhos da sociedade, de que o cenário está ocorrendo exatamente como a Bíblia diz”, afirma. “São marcadores proféticos sobre o arrebatamento e cremos que Ele em breve voltará. As três trombetas já tocaram”, completa Beluci.

Para o pastor Gedelti Gueiros, presidente da ICM, estamos sob uma nuvem negra. “Vivemos uma fase de falência do sistema e de lares em aflição. A maior crise é da alma”, assinala. Fernando Rangel, Juiz estadual e pastor da ICM, destacou a postura da instituição. “Recebi muitos comentários de pessoas dos Países Baixos, que mostraram interesse em nos procurar”, narra.

O pastor e presidente do TCE-ES, Domingos Taufner enfatizou a mensagem. “Nossa vida material é importante, mas isso é passageiro”, diz. Uma das principais linhas da ICM é o social. O projeto Missão Amazônia enviou, neste ano, um grupo de profissionais da saúde e outros voluntários, que visitaram regiões de difícil acesso.

Foram atendidas mais de 3 mil pessoas. Segundo o pastor João Cidade, a intenção é estender a iniciativa. “Essa ação está sendo feita no sertão da Bahia. Estudamos disponibilizar assessoria jurídica e apoio social oferecido pelo governo”, finaliza.