Dr. Ervin San Martin une técnica, arte e humanização na cirurgia plástica

O cirurgião plástico Ervin San Martin possui uma trajetória marcada por uma conexão entre arte e medicina. Construiu sua carreira fundamentada em duas paixões que o acompanham desde a infância.

“Tenho a mesma profissão que meu pai, Dr. Porfírio San Martin Martinez. O que eu tenho de idade, ele tem de experiência. Minha vivência com a cirurgia começou cedo, quando já o observava em ação e, de maneira lúdica, brincava com instrumentos médicos. Esse convívio despertou meu desejo de buscar a excelência”, relembra.

Após iniciar sua jornada acadêmica na Universidade Autônoma Gabriel René Moreno, na Bolívia, decide explorar novos horizontes, e passa quatro anos no México, especializando-se em cirurgia geral. Ao retornar para o Brasil, há a necessidade de revalidar seus estudos.

“Essa experiência me proporcionou uma formação robusta, que me permitiu trabalhar em diferentes culturas e aperfeiçoar habilidades em ambientes de alta complexidade. Aqui, temos o privilégio de desenvolver e aprimorar abordagens que impactam diretamente na vida dos outros”, reflete.

Em sua prática, combina o tradicional com avanços científicos, sempre buscando apurar os resultados e a experiência. “O que realmente mudamos não é apenas a parte estética. É a maneira como a pessoa se enxerga e se relaciona com os outros. Meu lema sempre foi ‘não é estética, é sentir-se bem’, e essa filosofia permeia cada um dos procedimentos que realizo, desde lipoaspiração e mamoplastia até intervenções menos invasivas, como harmonização facial. A cirurgia plástica tem o poder de transformar vidas, restaurando autoestima e promovendo bem-estar emocional”, conta.



A arte segue presente em seu dia a dia, especialmente na lipoescultura. “Você vai esculpindo o corpo, criando curvas e formas que harmonizam com a estrutura. É como moldar uma obra. O rigor e a atenção aos detalhes são características essenciais para um resultado satisfatório”, explica.

Além de se dedicar aos pacientes em sua clínica em Santo André, na grande São Paulo, também se preocupa com a educação. “Recentemente, lancei um e-book voltado para esclarecer dúvidas comuns. É importante fornecer informações corretas, porque muitas vezes as pessoas chegam com ideias distorcidas do que podem esperar. Também trabalho em um projeto voltado para a formação de jovens médicos, que busca reforçar a importância do atendimento e da ética na médica”, diz

O reconhecimento de seu trabalho, como o recente prêmio Top of Mind, reflete o impacto que exerce em sua área, onde 80% do público é feminino. “Seja sempre honesto. Escute o que ela deseja e mostre até onde é possível chegar. A confiança e a transparência são o que realmente fazem a diferença”, finaliza.

Site:https://cirurgiaplasticasm.com.br

Instagram: @drervinsanmartin