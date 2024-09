Danilo Furlan é pioneiro em Lipo HD TOTAL DEFINER e remodelamento corporal pouco invasivo

O cirurgião Danilo Furlan é um dos grandes nomes da sua área no Brasil. Natural de Campinas e situado em Limeira, ambas no interior do estado de São Paulo, tem conquistado a admiração de colegas e pacientes com sua abordagem inovadora e artística, principalmente nas técnicas de Lipo HD TOTAL GRAFT, TOTAL DEFINER e de Remodelamento Costal B-Waist, conhecida como Cintura de Barbie.

Desde jovem, nutria o desejo de ser médico e, aos 17 anos, deixou sua cidade natal e foi para a capital paulista, onde fez cursinho preparatório, alcançando uma vaga na faculdade de medicina. "Foi um ano de muito crescimento e aprendizado para um menino do interior", relembra.

Após seis anos de estudos rigorosos, enfrentou seu segundo desafio: ingressar na residência de cirurgia geral. Após muito trabalho, repleto de plantões e noites mal dormidas, viu seu objetivo ser realizado. "Passar na residência de cirurgia plástica foi a realização de um sonho, mas ainda faltava a prova para obtenção do título de especialista", confessa.

Após obtê-lo, buscou se diferenciar no mercado, visando oferecer o que há de mais moderno e seguro. Em 2019, participou do treinamento em Lipo HD Total Definer com o criador da técnica, Alfredo Hoyos. "Minha vida mudou depois disso. Fui o pioneiro dela no interior de São Paulo", diz.

Em 2020, aprofundou-se em Lipoabdominoplastia HD, na Colômbia, e, em 2023, foi novamente um dos primeiros no País a concluir o curso de Remodelamento Costal B-Waist, que tem chamado a atenção por ser minimamente invasiva e proporcionar resultados surpreendentes, reduzindo a cintura em até 15 cm, com uma recuperação tranquila.

Utilizando a tecnologia piezo, um ultrassom de última geração, consegue realizar o enfraquecimento controlado das costelas, nas vértebras 10, 11 e 12, resultando em uma pequena fratura controlada, permitindo a mudança da angulação das mesmas.

Com duração entre 30 e 40 minutos sob anestesia geral, deixa uma cicatriz praticamente imperceptível, de apenas 0,4cm. "Após 60 dias, com a formação do calo ósseo, as pessoas não enfrentam problemas, seja em relação à gravidez ou traumas na região tratada", garante.

O profissional destaca ainda que outra técnica que utiliza, a lipoaspiração HD, se difere significativamente da tradicional. Enquanto a última foca na remoção de gordura de áreas específicas, especialmente com o Total Graft, são abordadas de uma maneira artística e abrangente, esculpindo o corpo inteiro para uma aparência mais definida e atlética.

"O processo é complementado pelo Jato de Plasma, que utiliza uma combinação de radiofrequência com gás, para promover a contração do tecido fibroseptal, resultando em uma pele mais firme e tonificada. Essa junção tem como função principal a contração do tecido fibroseptal, que liga o músculo à pele. A contração dela, entre 30% e 60%, faz com que a pele fique mais firme e aderida ao músculo”, destaca.

“Vejo a cirurgia plástica como uma forma de arte. Acredito que ser é único e merece uma abordagem individualizada. Trabalho sempre com muita tecnologia e segurança. Tenho compromisso com cada um, desde a fase pré-operatória até a recuperação. Isso se reflete em cada detalhe de minhas cirurgias. Transformo vidas e realizo sonhos”, afirma.

Para Furlan, seu trabalho é uma ferramenta para melhorar o bem-estar e autoaceitação dos pacientes. Ao longo de sua carreira, recebeu diversos reconhecimentos, tais como o prêmio de Melhor Caso de Lipo HD Total Definer do Brasil 20/21. Para o futuro, planeja continuar na vanguarda. "Meu objetivo é manter o nível de excelência, sempre oferecendo o que existe de mais seguro e moderno", conclui.

Site:http://danilofurlan.com.br/

Instagram: @drdanilofurlan

Instagram da Clínica: @clinicafurlan