CARAS abre temporada de inverno 2024

Charme e aconchego de Campos do Jordão recebem time de famosos

Considerada a cidade mais alta do País, com mais de 1,6 mil metros de altitude acima do nível do mar, Campos do Jordão foi o cenário da Temporada de Inverno CARAS 2024. O charme, a elegância, a culinária e a natureza locais recepcionaram artistas e influenciadores, que viveram experiências inesquecíveis no destino, situado no lado paulista da Serra da Mantiqueira. “Campos tem as características de inverno o ano todo”, avisa Rafael Marcandali, diretor do consórcio Aproveite Campos do Jordão. E é justamente a temperatura amena da região que atrai turistas do Brasil todo e, claro, chamou atenção dos nossos convidados.

O ator Jean Paulo Campos e a ex-BBB Beatriz Reis foram os primeiros a desembarcar no Quebra Noz, hotel oficial da temporada de CARAS. Aberto há apenas cinco anos, o local, que passou por sucessivas ampliações, foi considerado o melhor hotel de montanha do Brasil. O espaço está cravado no Capivari, principal bairro turístico da cidade, em uma reserva de 50 mil m².

“Implantamos o hotel inteiro e nunca tiramos uma árvore. O projeto foi adaptado para preservar a natureza em seu extremo. Nos bangalôs, queremos que os hóspedes sintam o abraço da araucária na hora em que acordam”, revela Sidney Isidro, diretor do hotel. A hospedagem, além de quartos confortáveis, tem spa, área para piquenique, quadra de beach tennis, playground, redário, oficina de biocosmético, bicicletas, fogo de chão e espaço de bem-estar com academia, ofurô e sauna.

“Todos os dias oferecemos um chá da tarde muito especial em uma casa que já fazia parte da propriedade e era frequentada por Ademar de Barros. Fizemos um retrofit, mas mantivemos os traços, a lareira antiga, a madeira que já não existe”, detalha.

“Eu e meus pais aproveitamos demais. Chegamos no primeiro dia e ficamos até quase o final”, revela Jean. O ator mostrou coragem ao encarar, no Parque Estadual Campos do Jordão, o Horto Florestal, duas tirolesas. “A primeira tinha 150 metros. Entre uma e outra, fizemos uma trilha de 15 minutos em uma mata de araucária e pitangueiras. A segunda tirolesa tinha 450 metros”, descreve o cantor Bryan Behr, que acompanhou Jean na aventura.

Em seguida, a dupla se juntou à cantora Paula Mattos, à influenciadora Juliana Luziê e ao casal de atores Claudia Mauro e Paulo César Grande, ainda no parque, para um almoço na floresta. “Preparamos tudo fresquinho e na brasa”, diz Anderson Oliveira, chef do Dona Chica Restaurante.

No cardápio, bolinhos de pinhão e javaporco, além de ceviche de pancs (plantas alimentícias não convencionais) da Serra da Mantiqueira, truta, tomate de árvore, leitãozinho na brasa do fogo de chão, purê de abóbora cabotiã, feijão-tropeiro e legumes na brasa. De sobremesa, brigadeiro de capim-santo com sorvete da região. “Experimentei sabores inimagináveis. Vivi um momento mágico, com uma comida maravilhosa nesse encontro com a natureza, além da conexão com as pessoas”, se surpreendeu Claudia.

Já no Quebra Noz, o chef Anderson pilotou um jantar Ítalo Mantiqueira, com ingredientes regionais de pequenos produtores. “Começamos a noite com varal de frios da Mantiqueira e alguns queijos, como o Geada e o Bolderini. Depois, servimos tortelone com geleia de tomate de árvore, arroz piagüí com pinhão e camarões da região, além de quirera com mignon e cogumelos regionais. De sobremesa, abacaxi flambado com licor de lixia e especiarias servido com espuma de gengibre”, explicou.

Mais uma refeição sucesso de críticas. “Amamos o jantar, por meio da culinária conseguimos conhecer um pouco da cultura local”, declarou Luziê, ao lado do marido, Diogo Souza.

Empolgada com o roteiro, a atriz e influenciadora Fernanda Schneider, a Fefe, veio da Itália diretamente para a temporada em Campos, ao lado do namorado, João Victor. “Nós andamos a cavalo, fizemos tirolesa… O clima é perfeito, um friozinho, mas que dá para usar uma roupa mais curtinha. Fiz massagem no spa, comi marshmallow no fogo de chão. Sem falar do hotel, que é ótimo, tem até uma banheira no meu quarto”, celebra a loira.

Duda Santos, a Maria Santa da global Renascer, veio de mais perto, do Rio de Janeiro. De folga das gravações, desembarcou na Serra da Mantiqueira ao lado da irmã Maria Paula. Juntas, prestigiaram o pocket show de Bryan Behr, que, entre hits e novas canções, empolgou o público seleto com o sucesso A Vida É Boa com Você.

Fãs de aventuras, as irmãs ainda se divertiram em um passeio de quadriciclo no Nextor Park. Além de provar sabores da culinária, relaxar e curtir passeios indoor e outdoor, os convidados participaram do CARAS Talks Valda. A marca levou três promotores vestidos como os personagens de sua nova campanha, Gargantas Valda, com máscaras de garganta na cabeça, divertindo o público e atraindo para fotos.

Valda é uma empresa com mais de 100 anos de história e, sua nova campanha, visa veio para rejuvenescer a marca. As pastilhas têm V-FR3SH, numa combinação de ingredientes para aliviar a garganta, com mentol, timol e eucaliptol. Por isso, alivia a garganta quando ela começa a arranhar e incomodar. Além do tradicional, tem diversos sabores, tais como o classic, extraforte e diet.

O editor-chefe de CARAS, Fabricio Pellegrino, comandou um bate-papo descontraído com a médica Ana Luisa Vilela sobre cuidados com a garganta. Entre as mais empolgadas da plateia, Fabiana Karla contou histórias hilárias em que sua voz a deixou na mão, além de compartilhar uma dica poderosa. “Quando sinto minha garganta pegar, uso três valdinhas tradicionais e preparo na água como se fosse um chá, dá para cheirar o vaporzinho e depois tomar”, revela.

A arte também esteve presente durante toda a temporada. No Quebra Noz, os hóspedes e convidados de CARAS prestigiaram uma miniexposição com cerca de dez obras do artista plástico Renot (1932-2021). A iniciativa é uma ação da Minalba, que, além de estampar o rótulo de suas garrafas de vidro com duas obras distintas do artista, promove a venda de réplicas autorizadas de quadros de Renot com preços acessíveis.

Cem por cento da venda das pinturas será revertida para a AME Campos, que realiza programas sociais e ambientais, inclusive um programa que protege as araucárias de Campos e atua na preservação de nascentes, essenciais para os recursos hídricos locais. “Isso é incrível! Não podíamos deixar a arte do meu pai morrer e, por ele ter sido sempre muito generoso, faz todo sentido contribuirmos para esse impacto positivo”, diz Gabriela Renot, filha do artista baiano que escolheu Campos do Jordão como refúgio para pintar e viver.

Suas obras ganharam o mundo e estão, por exemplo, na Alemanha, Caribe e França. Uma das últimas convidadas a se juntar ao grupo, Bia Ben fechou a temporada com chave de ouro. Ela foi acompanhada da mãe, Jenaína, e do filho, o fofo Benjamin. “Essa é a minha primeira vez em Campos e em grande estilo, com CARAS. Falei para a minha mãe que eu precisava de uma roupa à altura e ela me ajudou a me montar”, brincou a influencer.

Segundo a jovem, a experiência foi incrível. “Eu estava em uma batida muito grande de trabalho. Fui para Los Angeles, de lá para São Paulo… Estava sentindo muita falta do meu filho. Sou muito grata por ter bastante trabalho, mas nessa loucura de viajar muito, a gente fica distante”, completou. Para relaxar, ela escolheu curtir as atrações do Parque Tarundu com a família. O local também foi eleito como um dos preferidos de Bianca Rinaldi, seu Eduardo Menga e as filhas gêmeas, Beatriz e Sofia.

“Foi especial viver esse momento”, diz a atriz. Quem também se divertiu foi a apresentadora Gabb, pela primeira vez em um evento de CARAS. “Amei participar e trouxe um pouco de moda para cá, não que não tivesse, estava todo mundo bem-vestido. E ainda consegui descansar”, declara a musa fashion, que pilotou um desfile improvisado para comentar os looks dos convidados. Como ela diria, foi iconic!