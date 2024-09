Aline Andrade recebe prêmio nos Estados Unidos das mãos de Nívea Stelmann

Realizada em Nova York, a 9ª Edição do Portuguese Brazilian Awards, evento que premia personalidades e empresários brasileiros e portugueses nos Estados Unidos, reconhece internacionalmente a importância da atuação da corretora imobiliária Aline Andrade Cohen, como destaque no mercado. A honraria foi entregue pela atriz Nívea Stelmann.

“Como fundadora da Andrade Consulting LLC, atendo brasileiros e diversos clientes de todo o mundo. É uma honra receber este prêmio, é a realização de um sonho que foi construído com muito trabalho, empenho e, acima de tudo, superação”, relata.

Ela realizou seu sonho de morar nos EUA e, como corretora de imóveis, paralegal e consultora financeira, possui mais de 13 anos de experiência. “Auxilio as pessoas por meio de uma consultoria completa e personalizada. Meu trabalho garante soluções eficazes, para que eles possam viver com tranquilidade, desde a escolha da casa, passando pela legalização no país, até o planejamento financeiro e o processo imigratório”, conta.

Nascida em Mesquita, no Rio de Janeiro, sempre aproveitou as oportunidades para viajar para a Flórida. “Atualmente moro permanente em terras norte-americanas. O que mais me define é meu comprometimento com os valores de gentileza, integridade e honestidade”, finaliza.

Para saber mais sobre a carreira da Especialista em Imóveis, basta acessar o Instagram @realtorbyaline