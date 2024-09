Ticiane Pinheiro mostra fotos inéditas de ensaio de Rafa Justus com as irmãs

Apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou nas suas redes fotos de um ensaio de 15 anos da Rafa Justus as irmãs mais novas com Manuela e Vicky

Ticiane Pinheiro encantou seus seguidores ao mostrar compartilhar cliques inéditos da festa de 15 anos da filha, Rafaella Justus. Neste domingo, 01, a apresentadora postou fotos de um ensaio da primogênita com Manuela, fruto do casamento de Tici com César Tralli, e Vicky, da relação de Roberto Justus com Ana Paula Siebert.

"Um ensaio lindo, delicado e emocionante da Rafa com as irmãzinhas", escreveu na legenda do post. Nos comentários, os cliques receberam uma chuva de elogios dos internautas: "Que lindas!!! A Rafa com duas irmãzinhas, a loira é a morena. Lindas!!!", disse uma, "Uma cópia da Ana Paula, uma cópia da Tici e uma cópia do Trali ", exclamou outra, "A amizade da Manu com a Vick é a coisa mais linda", continuou mais uma.

Para a festa as pequenas usaram vestidos rodados em tons de rosa e com penteados presos. Além disso, elas contaram com laços na cintura dos modelitos. Confira as fotos!

Ticiane Pinheiro se declara para Rafa Justus durante 15 anos da filha

Ticiane Pinheiro não segurou as lágrimas ao ler uma carta que escreveu especialmente para o aniversário de 15 anos da filha, Rafa Justus. A Menina, filha da apresentadora com Roberto Justus, teve um festão nesta sexta-feira, 30, em São Paulo, para comemorar essa data tão marcante.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Tici mostrou registros do momento em que leu o texto para a primogênita. "Rafa, você me ensinou a parte mais linda, que é ser mãe. Com você eu recebi esse presente, que é a melhor coisa da vida. Você chegou nesse mundo esbanjando amor e se mostrou ao longo da vida uma menina forte, guerreira, amorosa, sensível, lindíssima e extremamente inteligente.Já passamos por muitos desafios juntas, momentos de extrema alegria e outros nem tanto. E quando eu estive frágil, você sempre segurou minha mão, e vice-versa", começou ela, já com a voz embargada. Leia o resto do depoimento aqui!

