A empresária e influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais para desabafar sobre a saúde de sua filha, Sophia Cardi Aguiar, de apenas cinco anos, que é fruto de seu relacionamento com Arthur Aguiar. Nesta terça-feira, 24, ela contou que precisou levar a herdeira ao hospital e explicou o que aconteceu.

Ela detalhou que a pequena precisou passar por diversos exames após apresentar febre e vômitos. "Finalizando a turnê maternidade real com diploma de CORAGEM. Ontem, a escola me ligou para buscá-la, que ela estava com gebre alta! Desde então, febre, vômito, nada de comer, entre choros e risadas porque crianças são assim, choram e sorriem ao mesmo tempo!", iniciou ela.

E continuou: "Hoje foram vários exames, enfiando canudos pelo nariz, pela garganta! Passamos o dia no hospital! Sendo cutucada daqui e de lá! Meu coração de mãe apertadinho, agora por último ela recebeu o diploma, mas a mamãe arregou e não deixou fazerem o último exame. Vocês sofrem também?", relatou Maíra, que compartilhou uma foto da filha já sorrindo.

Maíra Cardi desabafa sobre a saúde da filha (Reprodução/Instagram)

Maíra Cardi compartilha desabafo após a filha passar mal

Mais cedo, no mesmo dia, Maíra Cardi decidiu compartilhar detalhes da ‘maternidade real’ e revelou que a pequena estava passando mal. Nos stories de seu Instagram, ela apareceu limpando o chão do quarto da filha após ela vomitar durante a noite.

No vídeo, a influenciadora digital usa um pano para limpar o vômito da criança e mostra a realidade da maternidade: "Limpar vômito na madrugada. Maternidade REAL fora do Instagram", ela escreveu. Na sequência, mostrou a filha fazendo inalação após o susto da madrugada. Veja mais detalhes.

Vale lembrar que a menina também considera o padrasto Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, como seu pai. Recentemente, o empresário falou sobre o assunto.