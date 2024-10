Lucas Guedez revela 'bronca' das filhas de Virginia Fonseca: 'Não pode mais'

O influenciador Lucas Guedez divertiu ao filmar as filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe chamando sua atenção na casa da família

O influenciador digital Lucas Guedez divertiu os seguidores ao compartilhar um vídeo onde aparece levando uma 'bronca' de Maria Alice e Maria Flor, filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Em seu Instagram oficial, o amigo do casal mostrou o momento em que as pequenas o repreendem ao vê-lo sem camisa na casa da família.

No registro em questão, Lucas explica que as meninas chamam atenção de que está sem vestimentas na residência. "Agora não pode mais ficar andando sem camisa na casa, né? Vou mostrar para vocês o que as meninas falam quando eu fico sem camiseta", disse o parceiro de palco de Virginia no 'Sabadou'.

Em seguida, ele entra no local chamando as Marias, que não hesitaram em pedir para que o tio Lucas colocasse uma camiseta. "Veste a roupa", declarou Maria Flor, de 2 aninhos. "Cadê sua irmã? Ela vai brigar comigo porque estou sem camisa", acrescentou o influenciador.

"Vai vestir a roupa! Todo mundo está de roupa", disse Maria Alice, de 3. "Todo mundo está de roupa, o tio Lucas vai por a camiseta", complementou Lucas Guedez. Mais cedo, Virginia mostrou ao público um vídeo surpreendente da primogênita perguntando sobre Leandro, irmão falecido de Leonardo.

No registro compartilhado nos stories do Instagram, Maria Alice questiona: "Cadê a minha mamãe? Cadê o meu tio Leandro?". "Ai ele tá no céu", respondem, deixando a pequena chateada.

