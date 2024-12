Leandra Leal encanta ao dividir vídeo raro com a filha: 'Preciosidade'

A atriz Leandra Leal compartilhou um vídeo cantando ao lado da filha mais velha, Júlia, durante passeio especial; confira!

A atriz Leandra Leal encantou o público ao dividir um vídeo raro e fofíssimo ao lado da filha mais velha, Júlia, de 10 anos. Em seu Instagram oficial, a artista compartilhou a celebração das duas em homenagem ao Dia Nacional do Samba, comemorado na última segunda-feira, 2.

Durante um passeio, Leandra, que estava no carro com a primogênita, filmou o momento em que começaram a cantar um trecho da música 'Conselho'. Esbanjando alegria, mãe e filha mostraram o quanto se divertiram juntas.

"Começando a semana com fofura, para celebrar o ritmo de resistência ancestral que nos une, ritmo que resiste e permeia nossas vidas com brilho e cadência. Viva o samba! E também viva a minha filha cantando samba no carro, que é a coisa mais linda", declarou Leandra Leal na legenda.

A postagem rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários de internautas, que fizeram questão de deixar mensagens carinhosas para as duas. "Preciosidade", falou uma seguidora. "Tão lindo esse amor", disse outra. "Que lindeza, muito amor envolvidos", escreveu uma terceira.

Diversos famosos também deixaram comentários especiais para Leandra e Júlia. "Ahhhh morri aqui", declarou a atriz Drica Moraes. "Ahhh me deu vontade de apertar vocês", disse a atriz e apresentadora Fabiana Karla. "Lindas! Amo vocês", escreveu o ator Julio Andrade.

Vale lembrar que a pequena Júlia é filha de Leandra Leal com Alexandre Youssef, seu ex-marido. Além da menina, a atriz também é mãe de Damião, fruto de seu atual casamento com Guilherme Burgos. Discreta, a famosa optou por não mostrar publicamente o rostinho do bebê, que está com quase 4 meses.

