Ex-BBB Fernanda Bande encanta ao mostrar momentos especiais com os filhos

A ex-BBB Fernanda Bande encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos e vídeos de momentos especiais com os filhos, Marcelo e Laura

Fernanda Bande, ex-participante do BBB 24, encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 15, ao compartilhar fotos e vídeos com os dois filhos, Marcelo e Laura.

Em seu perfil oficial no Instagram, a ex-sister mostrou vários momentos divertidos ao lado dos herdeiros, incluindo quando eles ainda eram bem pequenos, e aproveitou para fazer uma reflexão sobre a maternidade.

"Aaaah não tem como lembrar sem rir ou chorar! A doce aventura da maternidade que também tem seus toques ácidos!! A maternidade é marcada por fases, mas em todas elas não existe uma Fernanda sem Marcelo e Laura! Feliz de nós por termos crianças por perto! Feliz dia das crianças!", escreveu ela, citando a data que foi comemorada no último sábado, 12.

O post recebeu vários elogios. "Que família linda e que fofura esses dois! Que a alegria e a diversão sempre estejam presentes em suas vidas", disse uma seguidora. "Lindas recordações", falou outra. "Que delícia de carrossel!!! Vocês são especiais demais, vocês têm muita sorte de ter uns aos outros", comentou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Bande 🐺 (@nandabande)

Fernanda revela se aceitaria convite para novela na Globo

Ex-participante do BBB 24, Fernanda Bande usou as redes sociais para revelar sua nova conquista aos seguidores. Em seus stories no Instagram, a influenciadora digital contou que finalmente conseguiu seu próprio apartamento.

Durante uma conversa sincera com os fãs, Fernanda explicou que estava um pouco ausente devido a correria de sua agenda de compromissos. Além disso, a ex-sister ressaltou que em meio aos trabalhos, ainda tem os cuidados e responsabilidade com os filhos, Marcelo e Laura.

"[...] Coisas lindas estão acontecendo, coisas maravilhosas e grandiosas, mas que demandam muito trabalho e eu estou colocando para baixo do tapete. Eu amo o carinho que recebo de todos vocês, eu sei a necessidade dos fãs, da mídia e da internet. Mas isso ainda não está enraizado. Vou deixar aqui um spoiler para vocês. Eu estou indo embora, eu consegui meu apartamento", disse ela em um trecho. Veja o relato completo!