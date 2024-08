O ator Erik Marmo postou uma foto do filho caçula, Nathan, que completou 13 anos, e os fãs apontaram a semelhança entre eles

O ator Erik Marmo usou as redes sociais nesta quinta-feira, 1º, para comemorar o aniversário do filho caçula, Nathan. O menino, fruto de seu relacionamento com Larissa Burnier, completou 13 anos.

Para celebrar a data especial, o artista, que está no ar na reprise da novela 'Alma Gêmea', na Globo, postou no feed do Instagram, uma foto do aniversariante e prestou uma bela homenagem. "Nathan faz 13 anos! Agora é adolescente! Muito amor, saúde e alegria é o meu desejo pros próximos anos!!!", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, os fãs de Erik parabenizaram o menino e falaram sobre a semelhança entre pai e filho. "Pensei que fosse você criança quando olhei", disse uma seguidora. "Que lindo e amado a sua cópia!!! Muitas bençãos", escreveu outra. "Pensei que fosse você nessa idade. São idênticos!", confessou uma fã. "Que lindo!!! Parabéns e muitas felicidades para o filhão!!", desejou mais uma.

A mulher de Marmo, Larissa, também homenageou o herdeiro. "Feliz 13º aniversário para o meu incrível filho @nathanmarmo11 Entrar na adolescência é um momento tão emocionante, cheio de novas aventuras e descobertas. Que seu dia especial seja cheio de alegria, risos e momentos inesquecíveis. Assistir você crescer e prosperar tem sido um verdadeiro presente. Que venham muitos mais anos felizes, saudáveis e cheios de diversão durante a adolescência!", disse ela.

Vale lembrar que Erik e Larissa também são pais de Daniel, que completou 14 anos de vida em setembro do ano passado.

Confira:

Erik Marmo trabalha com a família em Los Angeles

Erik Marmo marcou as telinhas brasileiras ao interpretar papéis marcantes na Globo. Atualmente no ar, na reprise de Alma Gêmea, o galã vive o Hélio, um rapaz eterno apaixonado pela protagonista Serena (Priscila Fantin).

Em 2014, o ator se mudou para os Estados Unidos ao lado da esposa e dos dois filhos. No local, Erik reveza seu trabalho como ator com diversas profissões, até mesmo como entregador de flores. "Além de atuar, trabalho como apresentador, dublador, produtor, video maker, coach de futebol, gerencio redes sociais, modelo e até entregador de flores", revelou o ator em entrevista ao Gshow. Saiba mais!