Fabiana Justus revela que tomará vacina junto com filho: 'Inusitado'

Fabiana Justus revelou que precisará tomar a mesma vacina que o seu filho de um ano. A empresária precisa se revacinar após o transplante de medula

Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia no começo deste ano e passou por um transplante de medula óssea. Por isso, a empresária precisa tomar todas as vacinas novamente.

Nesta quarta-feira, 27, em seu Instagram Stories, a famosa contou que tomará a mesma vacina que o seu filho Luigi, de apenas um ano.

"Estou marcando a vacina amanhã para nós dois. Eu e ele tomarmos a mesma vacina, que é muito inusitado...Eu tomo todas as vacinas do calendário dos bebês. Faltam poucas vacinas para eu terminar as que eu preciso agora, aí só em março, faltam duas. Na verdade, essas duas que eu vou tomar em março, e depois só com dois anos do transplante", disse ela.

Em seguida, ela comentou sobre a importância do diagnóstico precoce. "A gente precisa ouvir o próprio corpo. Se não fosse a minha intuição, eu não teria percebido tão cedo o ex-câncer que eu tive. Se tem um jeito da gente combater essa doença horrorosa, é prestando atenção nos sinais que o corpo nos dá. Fiquem atentos e sigam a intuição de vocês".

Casada com Bruno D'Ancona, Fabiana também é mãe das gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos.

Atualização

A influenciadora digital Fabiana Justus compartilhou na segunda-feira, 25, antes de dormir, uma notícia muito boa sobra sua saúde. Após descobrir em janeiro deste ano que estava com leucemia e passar por uma tratamento nada fácil, com várias internações, e transplante de medula, a famosa celebrou uma nova vitória.

Depois de nos últimos meses lutar contra a doença e passar por vários tratamentos, a famosa revelou que teve um ótimo resultado em seus último exames. Muito contente com a novidade, ela fez questão de contar a vitória para os seguidores.

"Só quero dividir uma notícia muito maravilhosa antes de dormir... Meus exames estão ótimos! Deus, obrigada", escreveu muito grata. "E obrigada vocês também por torcerem tanto e rezarem tanto e me apoiarem tanto!", falou para os internautas que acompanham sua luta.

