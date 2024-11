Mãe dos filhos de Gugu admite 'erro' após morte dele: 'Sinto muito!'

Rose Miriam fez um desabafo forte sobre respeito os filhos após a morte do apresentador em entrevista no documentário 'Gugu, Simples Assim'

Rose Miriam Di Matteo, mãe dos filhos de Gugu Liberato (1959-2019), admitiu que não conseguiu ajudar os filhos no período de luto após a morte do apresentador há 5 anos. A médica viveu momentos estressantes dias antes da morte do apresentador e, após o óbito, o cansaço a consumiu. O momento doloroso foi detalhado no documentário Gugu, Simples Assim, disponível no PlayPlus (serviço de streaming da Record).

A matriarca lamentou não ter dado apoio aos herdeiros quando eles mais precisaram. E ainda disse que se arrependeu de não ter tido pulso firme após a morte de Gugu. "Eu não consegui apoiar muito os meus filhos, eu estava muito abalada, parecia uma barata tonta. Acho que eu não pude ajudá-los tanto, não dormia há muitos dias. Sinto muito por isso, foi bem difícil. Nós nos ajudamos muito depois", refletiu.

E acrescentou: "Tudo foi muito triste. Eu praticamente estava há sete dias sem dormir, a família toda, os meus filhos. Quando nós fomos de avião [para o Brasil], tinha aquela sensação estranha de estar no alto, enquanto ele estava lá em baixo no caixão.", lembrou.

Ausência do pai

Questionada sobre qual filho mais sentiu a ausência do pai, Rose apontou que João Augusto Liberato, seu primogênito, sofre até hoje. "Eles sofreram bastante. O João principalmente, ele sente muita falta do pai. As meninas também, mas o João eu acho que é por ser ele ser homem", declarou.

"Ele sente falta da figura masculina. Nos aniversários, nas celebrações, nas graduações, nas conquistas. O Gugu vinha muito para cá e ficava o tempo que podia quando tinha uma folga na Record. Eles têm sofrido bastante", lamentou.

Para Rose, o que mais chocou no dia do velório foi ver a reação dos fãs do apresentador. "Comecei a olhar tudo aquilo e pensei: 'Quanto amor, mas quanta tristeza'. Eu olhava para o rosto das pessoas e começava a chorar. Era uma tristeza profunda que elas estavam sentindo. Porque ele fazia parte da família brasileira, ele amava o público dele", encerrou.