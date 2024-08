Truques para melhorar a durabilidade e resistência da maquiagem

Você capricha na aplicação dos produtos de maquiagem e pouco tempo depois percebe o resultado se dissipar? Para a alegria de muitos, existem algumas dicas e produtos para ajudar a contornar essa situação. Veja o passo a passo com os segredos para fazer a make durar mais:

Produtos adequados

Apesar de parecer óbvio, utilizar cosméticos recomendados para o seu tipo de pele auxilia na aderência e durabilidade da maquiagem. Na hora de comprar os itens, opte por opções de alta durabilidade e resistência à água.

Passar a mão no rosto

Após a finalização da make, passar a mão com frequência no rosto pode aumentar a oleosidade e remover os produtos aos poucos, tendo como resultado uma pele com aparência manchada e opaca.

Preparação

Uma pele bem cuidada é quase um sinônimo para uma maquiagem impecável. Portanto, é essencial ter uma rotina de skincare ativa e com produtos específicos capazes de retirar as impurezas e repor os nutrientes, mantendo a hidratação e, por consequência, melhorando a saúde e o aspecto geral da pele. Além disso, o uso de hidratante ajuda a evitar o efeito craquelado no rosto.

Deixe o rosto frio

Antes de iniciar a produção, deixe o rosto frio. Esse processo fecha os poros e ativa a circulação sanguínea, sendo um bom começo para a maquiagem.

Primer

Desenvolvidos com o objetivo de ser o primeiro passo para uma make de alta resistência, os primers reduzem os poros, disfarçam as linhas de expressão, controlam a oleosidade e proporcionam um toque aveludado à pele.

Maquiagem sem pesar

Para ter a resistência e durabilidade garantidas, dê preferência a cosméticos leves, pois o uso excessivo e recorrente de maquiagem pode contribuir para o aumento da oleosidade da pele.

Fixador

Finalize o ritual com um spray fixador, de modo a formar uma película protetora na pele e unificar todas as texturas aplicadas, prolongando a durabilidade da maquiagem.

Agora que você já sabe como garantir uma make duradoura, confira alguns produtos disponíveis no Mercado Livre para potenciar a produção:

1. Hidratante, Neutrogena - https://mercadolivre.com/sec/1sdWPKZ

Para proteger e manter a pele saudável, o hidratante da Neutrogena diminui as chances de uma reação alérgica e é livre de parabenos, ideal para dermes sensíveis.

Créditos/MercadoLivre

2. Primer, LP Beauty - https://mercadolivre.com/sec/1Knniq3

Com efeito matte instantâneo, o primer da LP Beauty reduz a aparência de poros e linhas finas, melhora a aderência e aumenta a duração da maquiagem. Sua fórmula ajuda no controle da oleosidade e oferece maciez.

Créditos/MercadoLivre

3. Fixador e pó translúcido, Vizzela - https://mercadolivre.com/sec/1CH4kk6

O conjunto da Vizzela conta com um pó translúcido de textura fina e resistência à água, e um fixador para aumentar a durabilidade da maquiagem.

Créditos/MercadoLivre

4. Corretivo líquido, Ruby Rose - https://mercadolivre.com/sec/26KJ25H

O corretivo da Melu apresenta cobertura leve, acabamento natural e fórmula capaz de corrigir imperfeições, como olheiras, marcas de expressão, espinhas e cicatrizes.

Créditos/MercadoLivre

5. Protetor solar, L'Oréal Paris - https://mercadolivre.com/sec/2dN71Dm

Com textura leve e rápida absorção, o protetor solar cuida da saúde da pele, oferecendo proteção contra os raios UV e UVA, defesa antioxidante, hidratação intensiva de oito horas e prevenção contra o envelhecimento.

Créditos/MercadoLivre

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data de publicação deste post, e a Caras pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.