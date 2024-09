Sportcare: produtos de beleza para atletas de alta performance

Bases, iluminadores, batons, hidratantes e protetores solares específicos para atividades físicas adentraram aos poucos na rotina de quem treina. Em comum, são todos produtos para alta performance e, de preferência, resistentes à água e suor.

O protetor solar é fundamental para quem realiza exercícios ao ar livre. É necessário um modelo com alto fator de proteção e ação prolongada e, para a reaplicação, os protetores em bastão são boas opções, pois apresentam maior aderência e ajudam a pele a resistir a umidade.

Outro produto importante são os hidratantes para o corpo, que garantem maior conforto durante o treino. As opções antiatrito, por exemplo, previnem e tratam as assaduras e diminuem a fricção entre as pernas, impedindo o deslize durante a prática. Algumas substâncias podem gerar irritações e dermatites caso permaneçam em contato com a pele muito tempo.

Para os demais cosméticos, é importante que ofereçam uma sensação leve e confortável na pele. Em relação aos itens capilares, para aqueles que praticam atividades que envolvam o contato direto com cloro e sal, vale a pena investir na proteção e reparação do cabelo, como protetores térmicos, shampoos e condicionadores com ingredientes que removem resíduos.

Além dos fatores citados, o contato com poeira, poluição e demais sujeiras podem agravar quadros de dermatite e até causar o envelhecimento precoce. A fim de evitar o comprometimento da barreira cutânea, doses caprichadas de hidratação facial e corporal e o uso de séruns de vitamina C, tanto para o pré-treino quanto para o skincare noturno são bons aliados.

Crie o seu kit de atleta com o Mercado Livre:

1. Base FPS 60, Bioage - https://mercadolivre.com/sec/2Jogmi7

A base com fator de proteção 60 da Bioage é perfeita para realizar atividades físicas sem preocupações. Resistente à água e livre de parabenos, se adapta para todos os tipos de pele.

Créditos/MercadoLivre

2. Sérum vitamina C, Biodermis - https://mercadolivre.com/sec/1J6Jspg

O sérum facial de vitamina C da Biodermis garante o clareamento de manchas e melasmas e o fortalecimento, hidratação e nutrição da pele.

Créditos/MercadoLivre

3. Hidratante antiatrito, Sallve - https://mercadolivre.com/sec/14veD7Q

O hidratante corporal antiatrito da Sallve oferece proteção diária contra assaduras e mobilidade ao longo do dia. O produto previne a formação de irritações, acalmando e recuperando a pele sensibilizada, além de auxiliar na uniformização da textura da região.

Créditos/MercadoLivre

4. Hidratante facial, Neutrogena - https://mercadolivre.com/sec/1XyUeBv

O hidratante facial 3 em 1 matte da Neutrogena proporciona hidratação intensa que previne os sinais de envelhecimento, reduz a oleosidade e controla o brilho da pele por até oito horas. Ele possui toque seco, textura leve e de absorção imediata.

Créditos/MercadoLivre

5. Protetor térmico capilar, Mutari - https://mercadolivre.com/sec/2ugkNDv

O protetor térmico capilar da Mutari é livre de crueldade e vegano, ou seja, feito com elementos naturais de origem vegetal para garantir um resultado impecável.

Créditos/MercadoLivre

