Pré-poo garante limpeza profunda e evita o ressecamento dos fios

Apesar de manter o couro cabeludo saudável e limpo, o shampoo pode contribuir para o ressecamento dos fios. Nesse caso, o pré-poo atua de modo a proteger os fios antes da lavagem, impedindo que a oleosidade natural seja eliminada junto com as impurezas. Ficou curioso? Confira a matéria e entenda melhor as particularidades deste processo:

O pré-poo – ou pré-shampoo – pode envolver óleos, máscaras capilares ou condicionadores. Os itens citados formam uma barreira de proteção ao redor das mechas, evitando o ressecamento e intensificando a limpeza ao selar a cutícula dos fios.

Esse procedimento pode ser utilizado por qualquer pessoa que sentir os fios frágeis e danificados. Para cabelos cacheados, o pré-poo ajuda a manter a definição e o óleo nas pontas. Para os crespos,recupera os fios após a retirada dos penteados. Nos cabelos descoloridos, por sua vez, auxilia na recuperação pós-química.

A técnica do pré-poo deve ser realizada sempre antes da lavagem. Com os fios úmidos, separe o cabelo em mechas e aplique o produto escolhido no comprimento e pontas. Massageie a região e deixe agir por até 30 minutos. Em seguida, lave normalmente com shampoo, condicionador ou máscara.

Além de promover uma limpeza profunda, o pré-shampoo controla a oleosidade excessiva, evita o frizz e garante um cabelo alinhado e macio, sem contar na praticidade na hora de desembaraçar e no benefício a longo prazo, pois fortalece o cabelo e reduz as chances de quebra.

O pré-shampoo pode ser incluído na rotina de cuidados do cabelo uma vez por semana ou a cada 15 dias. A intensidade do tratamento varia de acordo com as necessidades das mechas.

Agora que você já sabe as particularidades e a importância dessa técnica, confira alguns produtos para utilizar na hora dos cuidados com as madeixas:

1. Creme pré-poo, Yamasterol - https://mercadolivre.com/sec/14YyqJv

O creme multifuncional Yamasterol atua na reposição proteica dos fios, deixando-os mais saudáveis, brilhosos e hidratados.