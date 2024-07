Pó solto e pó compacto: quais são as diferenças e quando usar?

O pó facial tem como principais funções a matificação da pele e o prolongamento da durabilidade da maquiagem, ajudando a selar os demais produtos Ele é dividido em dois tipos: compacto e solto. À primeira vista, os dois são muito parecidos, porém, eles têm diferenças sutis, mas muito importantes. Se você está na dúvida e quer entender para o que serve cada um deles, chegou no lugar certo! Desvende as características com as dicas a seguir:

Por ser mais denso, o pó compacto garante maior cobertura e pigmentação, sendo ideal para peles oleosas e para quem deseja um efeito matte. O pó solto, em contrapartida, é mais leve e adiciona menos textura à pele, garantindo a uniformização de cores.

A principal diferença entre os dois produtos está no pigmento e na textura. O pó solto não apresenta cor, podendo ser utilizado sem preocupação. O compacto, por sua vez, é mais intenso e tem coloração, exigindo maior atenção no momento da maquiagem.

Além disso, a textura fina do pó solto permite que ele se misture com os outros produtos e minimize os poros em evidência. É recomendado que a maquiagem seja selada com ele, pois não vai pesar a pele nem alterar a cor do que já foi aplicado.

O pó solto também é reconhecido por seu poder de fixação e controle de oleosidade, mantendo a make intacta durante o dia. Já o modelo compacto é ideal para carregar na bolsa e fazer retoques, pois apresenta acabamento natural, iluminação sutil e previne o craquelamento, realçando os pontos altos do rosto e mantendo a aparência jovem.

Por fim, vale destacar que o pó solto também é recomendado para o processo de baking, que consiste na concentração do item em uma determinada região por certo tempo. A partir disso, a pele vai absorvendo o produto, iluminando a área. Essa técnica é utilizada normalmente em jogos de luz e sombra, funcionando em fotografias e flash.

A escolha entre os dois produtos depende dos objetivos de maquiagem e do acabamento desejado. Aqui estão algumas sugestões para te ajudar a optar pela melhor opção:

Com uma fórmula de longa duração, o pó compacto da Maybelline se adapta a todos os tipos de pele, proporcionando um acabamento uniforme que dura até 12 horas.

O produto da Pó Facial Playboy garante um acabamento em matte e aveludado, cobrindo as imperfeições e unificando o tom da pele.

O pó compacto da Dailus tem como principais características a alta cobertura e o acabamento natural, garantindo um rosto perfeito.

Essencial para qualquer nécessaire, o pó solto da Océane deixa qualquer maquiagem impecável, seja para o dia ou noite. O produto garante durabilidade, retira a oleosidade da pele sem pesar e suaviza as linhas finas.

