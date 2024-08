O revival da calça Capri: como adicioná-la nos visuais?

A calça Capri voltou para as fast fashions e trouxe consigo todo o estilo e autenticidade que marcaram os anos 2000. Criada na década de 1940, a peça ganhou destaque com celebridades, influenciando passarelas e as redes sociais após marcar presença em muitos red carpets.

A moda é cíclica e, por vezes, traz de volta tendências adormecidas. Dentre elas, a calça Capri, que ressurgiu do passado para conquistar os estilos contemporâneos. Essa peça versátil comprova que é possível reinventar o passado, trazendo um toque retrô e vintage aos guarda-roupas atuais.

Temida por muitos, o modelo justo, que termina entre a altura do joelho e a panturrilha, foi sucesso entre as it girls da época e voltou para assombrar ou agraciar as vitrines das lojas. Seu nome foi dado devido a popularidade do uso da peça na ilha italiana de Capri, nos anos 50. Agora, o modelo surge como mais uma opção de estilo.

Atualmente, ela pode ser combinada com opções esportivas e oversized, equilibrando a estética retrô com a modernidade. Apesar das polêmicas, a calça Capri é uma peça de moda chave para adicionar uma certa nostalgia às produções.

Há diferentes modelagens de calça Capri: justas ao corpo, soltas, compridas ou com um corte acima do joelho. E para apostar em um outfit com a peça, confira alguns modelos disponíveis no Mercado Livre:

1. Calça capri jeans, Seven a Beach - https://mercadolivre.com/sec/1M86FnS

A calça feminina plus size garante estilo, conforto e alta qualidade. Ela possui cintura alta e modelagem jeans, ideal para compor looks modernos.

2. Calça capri, Moda Criativa - https://mercadolivre.com/sec/2WJ6yuJ

O modelo da Moda Criativa possui comprimento midi, entre o joelho e a canela, sendo uma versão soltinha para quem curte variar no dia a dia.

3. Calça capri acinturada, Magana - https://mercadolivre.com/sec/2dSoax4

A peça da Magana é acinturada no corpo e apresenta bolsos na frente, tecido Bengaline super maleável, detalhe com fivela, cinto embutido.

4. Calça capri masculina, Luckinvoker - https://mercadolivre.com/sec/2Kmnuk4

Para homens que desejam esbanjar confiança, o item da Luckinvoker se encaixa em qualquer estilo e ocasião, seja para a rua, esportes ou trajes casuais.

5. Calça capri cintura alta, Shyros - https://mercadolivre.com/sec/1j91Nj6

Por mim, o modelo curtinho da Shyros é peça essencial no guarda-roupa feminino, trazendo conforto e flexibilidade! Ele possui barra dobrada, cintura alta, quatro bolsos e passante para cinto.

