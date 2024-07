O melhor do inverno: 8 itens para uma casa aconchegante

Nada como manter a casa quentinha e super aconchegante na estação mais fria do ano, não é mesmo? E para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 10 itens que vão fazer toda a diferença na decoração e na funcionalidade do seu lar, para deixá-lo ainda mais lindo, prático e equipado.

Confira:

1. Lareira ecológica, Lovatto

Para um ambiente aconchegante e quentinho, a lareira ecológica Lovatto oferece versatilidade e sofisticação. De fácil manuseio, ela é feita em aço carbono com espessura grossa e garante a segurança devido a resistência e a fibra cerâmica – de uso opcional –, que não espalha o álcool para fora do recipiente, em caso de movimentação brusca.

O produto é portátil e pode ser levado para qualquer ambiente, além de agregar na decoração e não produzir fumaça. Ele vem acompanhado de um recipiente abastecedor de 500ml, tampa para regulagem e fibra cerâmica.

2. Conjunto 6 bowls orgânicos, Porto Brasil

O conjunto de seis bowls apresenta material cerâmico e sustentável, entregando um produto com qualidade e resistência. Além disso, as peças são exclusivas e de diversas formas, relevos e variações de cores, evidenciando a originalidade e autenticidade do produto.

3. Capas de almofada, Dreamspace

Usadas tanto para apoio quanto para aquecimento e proteção, as almofadas decorativas se tornaram, gradualmente, utensílios domésticos comuns na vida familiar. Visando o diferencial, as capas de almofada da Dreamspace são feitas com 100% algodão e linho de grau A.

O produto contém quatro capas e garante conforto, tendo em vista que o zíper é liso e o núcleo do travesseiro pode ser inserido e removido para limpeza. Além disso, ele é adequado para qualquer ambiente.

4. Cortina Blackout, Mageal

Nada melhor do que um ambiente privativo e aconchegante, não é mesmo? E para isso, a cortina em tecido blackout bloqueia a claridade em um tecido 100% poliéster de excelente acabamento.

As funções e contribuições são diversas, variando entre o escurecimento de um cômodo – como um quarto ou sala de TV –, redução de ruído e maior privacidade. As camadas densas do tecido auxiliam no processo de absorção do som, tornando o ambiente interno mais confortável.

5. Edredom Basic, Buddemeyer

O edredom Basic Percalle branco da Buddemeyer é uma adição super útil para a sua casa, na medida em que oferece conforto e modernidade com um tecido 100% algodão, enchimento 100% poliéster, toque macio e acabamento de excelente qualidade, garantindo a noite dos sonhos perfeita!

6. Conjunto para fondue, Casita

Uma refeição pode ser considerada um canal de afetividade entre as pessoas. Pensando em opções para receber amigos e familiares, o conjunto para fondue da Casita é uma ótima solução. Nele estão contidos seis garfos com cabo em PP, uma panela com alça em baquelite, uma peça com encaixe para os garfos, um suporte para a panela e um fogareiro.

7. Tapete para a sala, Eddi Casa

Queridinho do momento, o tapete da Eddi Casa é antiderrapante, antialérgico, antiácaro e não desbota. Inspirado em traços geométricos, o produto é traduzido em um estilo sofisticado que explora elegância em qualquer ambiente.

De fácil limpeza, o tapete não causa danos ao piso e o antiderrapante é emborrachado e agradável ao toque, proporcionando maior segurança e resistência. Além disso, o item não acumula sujeira, tendo a durabilidade garantida.

8. Manta de tricot, Buddemeyer

Uma manta confere maior funcionalidade para as pessoas, além de serem excelentes itens de conforto para sofás, poltronas ou a própria cama. Clássica, mas com toques de modernidade, o item da Buddemeyer apresenta fios de alta tecnologia, linha macia e volumosa e muita resistência.

O tom neutro a torna versátil e perfeita para compor qualquer ambiente! Para manter as características do produto, não é recomendado o uso de alvejante, e sim sabão de coco na lavagem, com uma temperatura de até 30ºC.

