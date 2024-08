O efeito restaurador e renovador dos ciclos do sono

Ter uma boa noite de sono é essencial e, para que isso aconteça, é importante retirar os acessórios antes de dormir e tomar cuidado com as interferências de luz, sobretudo a emitida por aparelhos eletrônicos, como celulares ou televisões. Outro fator que ganhou destaque nas redes sociais são as etapas do sono. Para entender melhor a teoria, confira a matéria a seguir:

O ciclo do sono contém quatro fases com diferentes durações, funções e características e, ao final da última, ele se reinicia ao longo da noite até o momento de despertar. As fases são designadas pela sigla REM, que significa “rapid eye movement" (“movimento rápido dos olhos”, em inglês). Um dos quatro ciclos é o REM, enquanto os outros três são não-REM, divididos em N1, N2 e N3.

Cada processo possui duração de noventa minutos. Para os adultos, o ideal é ter de 4 a 6 ciclos, de modo a recuperar a energia e disposição. Isso equivale a dormir entre 6 e 9 horas por noite. O cálculo deve ser feito a partir do momento em que se adormece. Uma dica, portanto, é acrescentar o tempo que normalmente se leva para dormir, que equivale a cerca de 15 a 30 minutos.

A primeira etapa é a transição entre a vigília e o sono, e dura aproximadamente dez minutos. Nela, a respiração vai se tornando mais lenta e é comum não perceber que já está dormindo. A segunda fase, também chamada de intermediária, trata-se de um sono leve, com duração de 20 minutos. Nesse momento, o corpo está relaxado, mas a mente segue atenta.

O terceiro ciclo é o sono profundo, na qual os músculos relaxam completamente e o corpo fica menos sensível a estímulos externos. Por fim, tem-se o sono REM, que dura cerca de dez minutos e finaliza o ciclo. É nele que os sonhos aparecem, e o seu tempo aumenta a cada ciclo, podendo chegar até 30 minutos de duração.

