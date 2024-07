Looks olímpicos: como a moda dos atletas refletem identidades e culturas?

Neste ano, a capital francesa sedia a Olimpíada. Considerada o berço da moda, Paris recebeu mais de 10 mil atletas de todo o planeta que, além do impacto social, promoveram uma influência significativa do cenário da moda global. A demanda por peças confortáveis e flexíveis, porém, fez com que muitos estilistas redobrassem os cuidados com os detalhes de costura das peças.

A cada edição, os jogos olímpicos servem como um ponto de encontro de diferentes culturas. Atletas trazem consigo suas identidades, inspirando criações que refletem o espírito olímpico. Além da função prática, as roupas são uma expressão das tradições e inovações de cada país e, nesse sentido, a cerimônia de abertura não celebra apenas a diversidade, mas também proporciona o sentimento de unidade e orgulho entre os atletas e torcedores.

As áreas de moda e esporte, à primeira vista, não apresentam muitos pontos em comum. Porém, ao olhar para a nova edição dos jogos olímpicos de Paris, os uniformes usados pelos representantes de cada país carregam símbolos históricos e culturais de suas terras natais. Assim, estabelece-se uma relação de proximidade com o público, resgatando elementos culturais – sem esquecer a modernidade, é claro.

A moda é refletida nos uniformes de cada país e nas respectivas competições. Os da delegação brasileira foram assinados pela Riachuelo, e a base dos looks é composta por chinelos, jaquetas, camisetas listradas e uma bolsa. Há quem pense que um vestuário simples não pode fazer parte de um look fashion, mas a seleção mostrou personalidade no vestuário, com peças que refletem o dia a dia de um brasileiro.

Além de criar peças que considerem o estilo visual, a funcionalidade, o conforto térmico, a resistência e a flexibilidade, também é preciso usar materiais que auxiliem no desempenho do atleta. Há uma preocupação grande com a alta performance e, por isso, os tecidos precisam se adaptar aos mais variados tipos de corpos. As peças devem trazer bem-estar e segurança independentemente da pessoa ou da modalidade esportiva praticada.

A sacada dos estilistas é transportar a atmosfera atlética para além das quadras, pistas e piscinas, construindo uma estética que acontece não apenas nos espaços esportivos e olímpicos, mas também nas ruas e dentro de casa. A moda, portanto, absorve todos estes movimentos e os transforma em personalidade. Ela vai além da necessidade de se vestir, perambulando entre performance e identidade e corpo físico e emocional, fomentando o espírito de equipe.

O esporte tomou a vida das pessoas em busca por equilíbrio, saúde e bem-estar; e a moda abraça seu papel nessa empreitada. Um dos aspectos mais marcantes dos Jogos Olímpicos é o impacto social nas comunidades e a promoção da diversidade e inclusão, fazendo atletas de diferentes origens culturais e étnicas brilharem e incentivando a cooperação entre países e povos.

