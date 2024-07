Guia completo do ácido glicólico: como usar e quais os benefícios

O ácido glicólico faz parte da família dos alfa-hidroxiácidos, também conhecidos como AHAs. Dentre eles, é o que tem menos peso molecular, o que permite alta penetração na pele e resultados mais rápidos e eficazes. Ficou interessado? Confira a matéria e entenda mais sobre o produto e como você pode utilizá-lo!

Presente na composição de cremes, sabonetes e séruns, o ácido glicólico é produzido em laboratório ou a partir de vegetais, como a cana-de-açúcar. Sua principal função é renovar as células por meio da esfoliação e descamação da pele. Além disso, ele estimula a produção de colágeno – proteína importante para a elasticidade e firmeza da barreira cutânea que tem sua síntese diminuída em um processo natural de envelhecimento –, resultando em uma aparência mais jovem e sem flacidez.

O produto pode ser usado durante a rotina de skincare diurna ou noturna. Isso porque ele não é um ativo fotossensível, ou seja, sensível à radiação solar e luminosidade. Ao ser aplicado, ele age na pele como um esfoliante químico, dissolvendo as ligações entre as células mortas. Esse processo ajuda na limpeza de poros obstruídos, bem como reduz a acne e melhora a textura da pele.

Outra função do ácido glicólico é preparar a pele para melhor absorção de outros produtos, pois, ao remover as células mortas e limpar os poros, ele melhora a eficácia de cremes hidratantes, soros e demais tratamentos, maximizando os seus benefícios.

Além disso, o produto também auxilia na redução da produção de melanina, o pigmento responsável pelas manchas, e previne outros sinais de envelhecimento, como rugas e linhas de expressão, promovendo uma pele mais limpa e livre de imperfeições.

O ácido glicólico também dissolve o acúmulo de sebo e células mortas que obstruem os folículos e poros, podendo levar à formação de cravos e espinhas a partir da proliferação de bactérias no interior da glândula sebácea. Ao manter os poros limpos e a pele clara, o processo inflamatório é regredido e, por consequência, há uma redução na formação de cravos e acnes.

É importante ressaltar que, para obter os efeitos desejados, o item exige uso consistente e moderado. Em concentrações muito altas ou aplicação excessiva, o ácido glicólico pode causar irritação na pele. Portanto, é recomendado aplicar o produto conforme as recomendações e orientações de um profissional, ajustando a frequência de uso de acordo com a resposta da pele. O ideal é iniciar com aplicações espaçadas, como duas vezes por semana, e aumentar gradualmente a frequência.

Para iniciantes, recomenda-se uma concentração mais baixa para que a pele se acostume gradativamente com o ativo. Outra dica é realizar um teste de sensibilidade em uma área da pele antes de aplicar o produto pelo rosto inteiro, para checar se ela tolera o ácido. Em caso de reações adversas como vermelhidão, coceira ou irritação, diminua a quantidade.

Gostou das propriedades do ácido glicólico? Confira algumas opções disponíveis no Mercado Livre:

1. Ácido glicólico, Creamy - https://mercadolivre.com/sec/1LKJT2V

O ácido glicólico da Creamy uniformiza o tom da pele, além de hidratar e esfoliar. Ele também apresenta efeito clareador, previne e corrige linhas finas e controla a oleosidade excessiva.

Créditos/MercadoLivre

2. Sérum Renovador, Principia - https://mercadolivre.com/sec/1yvjnnD

O sérum renovador da Principia contém 9,8% de ácido glicólico. O produto reduz cravos, acnes e manchas, melhorando o viço da pele e suavizando linhas de expressão.

Créditos/MercadoLivre

3. Sabonete facial, Dermatus - https://mercadolivre.com/sec/1Toa5bZ

Por fim, o sabonete facial da Dermatus. Desenvolvido para a higiene da pele, o produto proporciona maciez e luminosidade e é livre de parabenos.

Créditos/MercadoLivre

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data de publicação deste post, e a Caras pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.