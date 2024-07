Cuidados com o cabelo: entenda os motivos para incluir o óleo no cronograma capilar

Item indispensável no mundo da beleza, o óleo capilar contém benefícios que vão desde o fortalecimento dos fios até a proteção térmica. Ele é essencial para mechas saudáveis, sedosas, macias e brilhantes, pois possui ativos que ajudam a hidratar, nutrir e reparar a estrutura do cabelo. A seguir, veja as razões pelas quais você não pode abrir mão deste item para o cuidado com as madeixas!

Para acabar com danos como ressecamento, pontas duplas, aumento do frizz, perda do brilho ou os causados por tratamentos químicos, o óleo capilar é uma peça fundamental. O cosmético serve para qualquer tipo de cabelo, até mesmo para os oleosos. Além disso, é um produto fácil de ser incluído no cronograma e é excelente para moldar e firmar penteados.

A justificativa para um cabelo opaco e ressecado é a falta de produção da oleosidade necessária para ir do couro cabeludo até às pontas. O óleo capilar, portanto, surge como uma alternativa para promover brilho e nutrição dos fios, mantendo uma aparência saudável. Outro motivo para adquirir um óleo capilar é o fato de ele ser um grande aliado no combate ao frizz. Os fios arrepiados que destoam do resto do cabelo são reduzidos a partir das propriedades nutritivas do óleo, proporcionando uma superfície mais alinhada.

Uma das principais vantagens do óleo capilar é a facilidade na aplicação. Basta algumas gotas na palma da mão, espalhar e pronto! Em cabelos molhados, ajuda no desembaraço dos fios e oferece proteção térmica. Para mechas secas, o efeito de brilho é maior e você terá uma melhor proteção contra frizz, raios UV e poluição.

O segredo do óleo capilar é saber a quantidade ideal para usar. Por mais que os fios estejam ressecados, é importante passar o produto aos poucos. A medida necessária depende do comprimento, da textura, da espessura e da condição geral do cabelo. O truque é aplicar uma dose de cada vez e distribuir uniformemente. Comece aos poucos e aumente a quantidade até chegar no resultado desejado. Caso exagere, os fios ficarão pesados e ensebados.

O modo de uso varia de acordo com o tipo de fios. Para cabelos naturalmente oleosos, por exemplo, recomenda-se o uso apenas nas pontas, a fim de evitar o ressecamento. Porém, a aplicação também pode ser feita em todo o comprimento, seja em mechas secas, molhadas ou úmidas, sem a necessidade de enxágue.

O óleo capilar é um ótimo finalizador após as lavagens e, além de hidratar e dar brilho aos fios, oferece proteção contra o ressecamento do shampoo e é de fácil transporte, o que facilita a aplicação diária. Encontre óleos dos mais diferentes tipos no Mercado Livre:

1. Óleo extraordinário, Elseve - https://mercadolivre.com/sec/1HZdtRp

O óleo extraordinário da Elseve garante maciez e brilho aos cabelos, é leve e mistura ingredientes ativos para promover nutrição intensa.

2. Óleo de Argan, Lola Cosmetics - https://mercadolivre.com/sec/1gnhAQm

Fonte de antioxidantes, o produto da Lola Cosmetics não pesa nos fios e protege a fibra capilar dos danos externos, proporcionando uma mecha sem frizz.

3. Óleo L’Huile Rose, Kérastase - https://mercadolivre.com/sec/2AiuX8f

O L’Huile é um óleo reparador para cabelos com danos causados pela coloração. Sua textura leve facilita o manejo dos fios, garantindo uma mecha sem pontas duplas em um tratamento reparador.

4. Óleo de açaí e pracaxi, Lola Cosmetics - https://mercadolivre.com/sec/27GQBwR

Indicado para todos os tipos de cabelo, o óleo capilar da Lola proporciona nutrição e brilho saudável, além de proteger contra o calor de aparelhos térmicos. Ele também oferece cuidado para cabelos antes e depois de processos químicos.

5. Óleo capilar, Wella - https://mercadolivre.com/sec/2WkaT2C

O óleo da Wella garante efeito gloss e é extremamente versátil, podendo ser utilizado para como pré-shampoo, leave-in, reparador de pontas ou em tratamentos noturnos.

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data de publicação deste post, e a Caras pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.