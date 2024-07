Descubra a ordem certa de aplicação dos produtos de skincare

Uma das dúvidas mais frequentes quando se fala em skincare é qual a ordem certa de aplicação dos produtos. Embora pareça confuso à primeira vista, montar uma rotina de cuidados é bem mais fácil do que você imagina!

Para começar, é importante entender as particularidades e necessidades da sua pele. Itens inadequados podem causar ressecamento, aumento da sensibilidade, oleosidade excessiva e até acne.

A ordem de aplicação, portanto, é extremamente necessária porque os produtos apresentam densidades e efeitos distintos na pele, podendo influenciar a forma de absorção e, consequentemente, o resultado dos tratamentos.

Ou seja, não seguir o planejamento correto implica no desperdício de produtos e na ausência de resultados. Logo, para obter uma pele bonita e saudável, é importante seguir o passo a passo recomendado. Aqui estão as principais instruções para organizar a sua skincare:

Limpeza

O primeiro passo para qualquer ordem de skincare será a limpeza facial, pois é a partir dela que todas as impurezas são retiradas. E mesmo que você não utilize maquiagem, ao longo do dia a pele fica exposta a poeira, poluição e outras sujeiras. Portanto, é essencial limpá-la e, assim, preparar o rosto para as demais etapas.

Tratamento

O tratamento é o passo dedicado aos cuidados especiais com a pele. Nesse momento serão tratadas questões envolvendo manchas, rugas e linhas de expressão. Essa etapa permite o uso de séruns faciais e cremes indicados por dermatologistas, sendo reconhecida por maiores resultados a curto prazo.

Hidratação

A hidratação garante que a pele se mantenha nutrida e com viço. Conhecer o seu tipo de pele é crucial para essa etapa da skincare, tendo em vista que, em caso de oleosidade, cremes com textura em gel ou mais líquida são recomendados, enquanto peles secas exigem hidratantes de textura mais cremosa.

Proteção solar

A exposição solar é prejudicial para qualquer tipo de pele, agravando os sinais de envelhecimento. Portanto, finalizando e completando a rotina de cuidados, é essencial a aplicação do protetor solar. O seu uso é capaz de proteger a pele contra a ação dos raios UVA e UVB, do surgimento de manchas e, em casos mais graves, até do câncer de pele. Ele deve ser utilizado diariamente e reaplicado ao longo do dia de três em três horas para melhor eficácia.

Uma dica para não errar na ordem de skincare é começar por produtos mais leves, e terminar com os mais densos. Com essas informações, o próximo passo é a seleção de produtos para uma rotina com os melhores resultados. Confira e selecione os seus favoritos no Mercado Livre:

1. Gel de limpeza, Principia

O gel de limpeza da Principia auxilia no controle da oleosidade e na remoção de impurezas, cravos e espinhas, proporcionando maciez e hidratação à pele.

2. Sérum Retinol, Sallve

Poderoso no tratamento e prevenção de linhas de expressão e olheiras, o sérum retinol da Sallve trata os níveis de hiperpigmentação sem agredir, sendo compatível até para peles sensíveis.

3. Hidratante facial, Neutrogena

O Face Care Intensive 3 em 1 da Neutrogena proporciona hidratação intensa e previne sinais de envelhecimento, na medida em que reduz a oleosidade. Indicado para todos os tipos de pele, o produto apresenta toque seco e textura leve e de rápida absorção.

4. Protetor solar, Neostrata

Protegendo contra a luz visível e poluição, ao mesmo tempo em que corrige linhas finas e disfarça poros, o filtro solar da Neostrata não deixa resíduos brancos na pele e proporciona 12 horas de controle ativo sem derreter ou pesar.

