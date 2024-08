Passo a passo: descubra a forma certa de lavar o cabelo

A prática de lavar o cabelo aparenta ser fácil, mas as chances de executar o passo a passo de maneira incorreta são muito altas. Uma limpeza adequada evita fios danificados e problemas como caspa ou queda. O primeiro passo é escolher o produto certo para o seu cabelo e desembaraçar os fios. Para descobrir o resto, confira a matéria:

Aplique shampoo apenas na raiz do cabelo

Em uma rotina de banho, o ideal é aplicar o shampoo – o equivalente a ¼ da palma da mão – apenas no couro cabelo e deixar que o produto se espalhe para o restante do cabelo. Assim, as pontas – que naturalmente são menos oleosas – não ficarão ressecadas.

Não esfregue com força

O movimento de lavagem deve ser circular e gentil, de modo a não enfraquecer os fios e estimular os folículos capilares. Evite o uso das unhas, pois elas podem arranhar o couro cabeludo e causar irritações.

Utilize máscara de hidratação

A função do condicionador é selar os fios a partir do fechamento das cutículas da fibra capilar. Portanto, é importante usá-los após os cremes de hidratação, garantindo, assim, que a hidratação aconteça da forma certa nas madeixas.

Condicionador somente nas pontas

Produtos com ação hidratante, como condicionador ou máscaras de tratamento, devem ser aplicados apenas no comprimento e nas pontas do cabelo, evitando a oleosidade excessiva e a quebra dos fios. deixe-o agir conforme o tempo recomendado

Seque com uma toalha de algodão

O cuidado final deve ser realizado com uma toalha ou camisa de algodão, pois esse tecido não causa dano aos fios. Separe o cabelo em mechas e aperte cada uma para retirar o excesso de umidade.

Agora, confira algumas dicas extras para potencializar a lavagem capilar:

Não penteie o cabelo no banho

Fios úmidos tendem a ficar mais elásticos e suscetíveis à quebra. Por isso, evite pentear o cabelo durante a lavagem. Dê preferência a pentes de madeira e escovas com cerdas naturais.

Não deixe resíduos de produtos

Deixar um produto por mais tempo do que o recomendável pode prejudicar a saúde capilar. Portanto, remova por completo conforme indicado e instruído nas orientações do item.

Não durma com o cabelo molhado

Como dito anteriormente, os fios molhados são mais frágeis. Logo, deixar a toalha enrolada na cabeça por muito tempo, prender ou dormir com o cabelo molhado é prejudicial para o couro cabeludo.

Utilize diferentes shampoos durante a semana

Caso o shampoo não esteja mais respondendo tão bem após a lavagem, uma solução é variar os produtos. Observe a reação das mechas e procure opções para atender às suas necessidades.

Agora que você já sabe a ordem correta de lavagem, confira alguns produtos disponíveis no Mercado Livre para a limpeza perfeita:

1. Creme de coco para cachos, Deva Curl - https://mercadolivre.com/sec/1bH2qrB

O creme modelador com infusão de óleo de coco, da Deva Curl, faz tudo: amacia, hidrata, define, controla o volume, solta os cachos e diminui o frizz!

Créditos/MercadoLivre

2. Shampoo para cachos, Amend - https://mercadolivre.com/sec/1xfKfoX

Para cabelos suaves e vitalizados, o shampoo da Amend é livre de crueldade e feito com elementos naturais de origem vegetal.

Créditos/MercadoLivre

3. Kit shampoo e condicionador, Bio Extratus - https://mercadolivre.com/sec/2CN5aZg

Para cabelos crespos, cacheados e ondulados, o conjunto shampoo e condicionador da Bio Extratus é uma boa opção. O resultado? Mechas flexíveis, fortes e modeladas.

Créditos/MercadoLivre

4. Condicionador líquido, Lola Cosmetics - https://mercadolivre.com/sec/1CCjr7i

Para uma boa hidratação e reparação, o condicionador da Lola oferece brilho intenso e proteção térmica. Além disso, o produto ajuda a reparar os danos de cabelos que passaram por procedimentos químicos, devolvendo a saúde dos fios.

Créditos/MercadoLivre

5. Toalha de banho, Buddemeyer - https://mercadolivre.com/sec/18pfCUm

Garanta já o jogo de toalhas da Buddemeyer! Composto por cinco peças feitas com 100% de algodão, o produto traz conforto, qualidade e grande capacidade de absorção.

Créditos/MercadoLivre

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data de publicação deste post, e a Caras pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.