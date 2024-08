Conheça 6 iluminadores faciais para arrasar nas produções

Produzido para realçar e destacar certas áreas do rosto, o iluminador é um dos produtos coringas no mundo da maquiagem. Ele cria um acabamento luminoso que dá vida à pele, fazendo com que os traços se destaquem de forma sutil e atraente. E para transformar a sua make, separamos 6 modelos disponíveis no Mercado Livre:

1. Iluminador, Boca Rosa Beauty by Payot - https://mercadolivre.com/sec/17TatSD

O iluminador Boca Rosa Beuty by payout garante um visual impecável. Sua textura em pó facilita a aplicação do produto, que apresenta acabamento cintilante e é recomendado para peles mistas.

2. Iluminador compacto, Ruby Rose - https://mercadolivre.com/sec/33M69xt

O modelo da Ruby Rose é mais cremoso e apresenta duração de 24 horas. Ele é testado dermatologicamente, vegano e livre de parabenos. Perfeito para destacar a beleza natural, proporciona acabamento radiante e duradouro, além de garantir a segurança e o cuidado com a pele.

3. Pó iluminador, Revlon - https://mercadolivre.com/sec/1BCMFjZ

O iluminador em pó SkinLights Prismatic Highlighter possui textura sedosa e pigmentos cristalinos que proporcionam um brilho multidimensional. Disponível em três tons, o produto é feito sem fragrâncias, pensando no cuidado e na saúde da sua pele.

4. Iluminador facial e corporal, Pink 21 - https://mercadolivre.com/sec/2mvKUJf

O Iluminador pó de fada, da Pink 21, é uma ótima opção para destacar os pontos fortes do rosto ou corpo. Ele vem com um aplicador e garante efeito glow natural e brilhante. Além disso, o produto é livre de crueldade e testado dermatologicamente, garantindo segurança e qualidade.

5. Iluminador facial, Ruby Rose - https://mercadolivre.com/sec/1Q3pE5V

O item da Ruby Rose garante brilho duradouro com um produto de beleza consciente e alta qualidade! Ele apresenta seis opções de cores que se adequam a diversos estilos e tons de pele. Produzido sem ingredientes de origem animal, sua textura acetinada cria um brilho natural e altamente pigmentado.

6. Paleta de iluminadores, Franciny Ehlke - https://mercadolivre.com/sec/1ZgX34y

Com combinação entre no natural e o glow, a paleta de iluminadores da Franciny Ehlke oferece tons neutros e intensos, ajustáveis para atender a todos os gostos e ocasiões. Ele proporciona fixação prolongada e acabamento delicado, permitindo a construção de camadas para looks no dia a dia.

