Bronzer X Contorno: qual a diferença e como aplicar na maquiagem?

A alta disponibilidade de produtos de beleza no mercado faz com que seja comum confundir as funcionalidades de alguns cosméticos, principalmente quando eles são parecidos. Um exemplo comum ocorre com o contorno e o bronzer, que apresentam muitas diferenças entre si. Ficou curioso? Confira a matéria a seguir e aprenda como usar corretamente cada item.

Para distinguir o bronzer e o contorno, basta ter atenção à cor. O bronzer possui tons mais quentes, pois remete ao efeito de bronzeado. Já o contorno tende a ser mais frio, de modo a parecer uma sombra natural do rosto, criando volume e dimensão.

O bronzer costuma ser aplicado nas regiões mais altas do rosto, como o topo da testa e do nariz, para dar o efeito de quem acabou de sair da praia. O contorno, por sua vez, é utilizado na lateral do nariz e da mandíbula e abaixo das têmporas, regiões do rosto que as pessoas – geralmente – desejam diminuir.

Ambos os produtos podem ser utilizados juntos. Um não impede o outro, pois, apesar das finalidades opostas, eles são complementares. Por isso, saber onde aplicar cada produto – tendo em vista que as regiões são bastante próximas – é crucial para o resultado final da maquiagem.

O bronzer destaca as áreas com um toque de iluminação e cintilância, enquanto o contorno oferece profundidade e um efeito de luz e sombra. Na hora da compra, portanto, atente-se a cor, que deve ser dois tons acima da pele. Para o bronzer, escolha um tom levemente mais escuro.

Agora que você conhece as diferenças entre os dois cosméticos, confira algumas opções para garantir e complementar a maquiagem:

1. Paleta bronzer e contorno, Océane - https://mercadolivre.com/sec/1pRbuBc

A paleta multifuncional da Océane Edition é composta por iluminador, contorno, bronzer e blush. Ela oferece diversas possibilidades para a maquiagem e apresenta quatro tons cintilantes e quatro tons matte, todos com boa fixação.

2. Bastão bronzer, Océane - https://mercadolivre.com/sec/15spmNh

Para realçar a make, o produto da Océane destaca as áreas do rosto e cria um efeito lindo nas produções! Sem a necessidade de retoque, o item apresenta embalagem compacta e fácil aplicação.

3. Contorno em bastão, Vizzela - https://mercadolivre.com/sec/21Dk189

Com acabamento aveludado, o contorno em bastão da Vizzela possui formato arredondado e textura cremosa, dando profundidade com efeito natural.

4. Contorno, Dailus - https://mercadolivre.com/sec/2Gyfix9

A paleta de contorno da Dailus é adequada para peles de tons claros a médios e oferece longa duração. Além disso, o produto é vegano, livre de parabenos e cruelty-free.

5. Kit blush + contorno, Dailus - https://mercadolivre.com/sec/1U4iPLD

O kit da Dailus contém um blush rosado e um contorno marrom claro. O blush é cremoso e fácil de esfumar, com textura macia e acabamento luminoso. O contorno, por sua vez, garante alta pigmentação e cobertura uniforme que não pesa.

