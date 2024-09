Brilhos metálicos: 10 peças incríveis para garantir no Mercado Livre

A tendência de brilhos metálicos na moda tem ganhado destaque, trazendo um toque moderno e futurista aos looks. Tecidos com acabamentos metalizados, como prata, dourado e cobre, estão sendo incorporados em roupas, calçados e acessórios, criando produções impactantes e sofisticadas.

Muito presente nas passarelas e no street style, os metálicos podem ser usados tanto em visuais noturnos quanto em composições mais ousadas para o dia. Essa tendência oferece uma mistura de glamour e contemporaneidade, sendo uma ótima opção para quem quer se destacar com peças que refletem luz e atitude.

Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 peças de roupa incríveis para você garantir no Mercado Livre e ousar nos looks. Confira:

1. Top com fio metalizado, Youcom: https://mercadolivre.com/sec/1znARmX

Esse top em malha com fios metalizados dão um efeito brilhoso na peça, além de ser super leve e confortável de vestir.