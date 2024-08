Blush cintilante é grande aposta para o inverno de 2024

O blush da Catharine Hill apresenta alta pigmentação, aplicação suave e cor intensa. Com uma textura suave, o produto se integra facilmente à pele, garantindo um acabamento natural e de longa duração.

O mercado está repleto de opções, com versões líquidas, cremosas e de diferentes texturas e acabamentos. Porém, as fórmulas em pó têm ganhado mais destaque. Veja a nossa seleção de produtos – que cabem em todos os bolsos – para aderir à tendência e escolha os seus favoritos:

Perfeito para realçar a beleza natural, o produto da Payot possui aplicação uniforme e acabamento luminoso. A tonalidade rosa é ideal para realçar às maçãs do rosto.

6. Blush Rose Gold, Océane - https://mercadolivre.com/sec/1vkNh5f

O modelo rose gold da Océane foi desenvolvido para destacar as maçãs do rosto com um tom que realça a beleza natural e ilumina o rosto.