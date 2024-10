Beleza na primavera: veja o que muda na rotina de cuidados capilares

Com o fim do inverno e a chegada de uma estação com dias mais quentes, a rotina de cuidados com o cabelo também precisa ser renovada, não é mesmo? A primavera proporciona um clima mais úmido, o que influencia diretamente na forma como devemos cuidar das madeixas.

Dr. João Gabriel Nunes, médico tricologista e fundador do Centro Médico Capilar, explica que o aumento da temperatura e da umidade pode causar mudanças significativas no couro cabeludo e nos fios, como maior oleosidade - e, em alguns casos, até caspa. Além disso, o aumento da exposição ao sol pode ressecar os fios, resultando em pontas secas e fragilizadas.

“Durante a primavera, é muito importante ajustarmos a rotina capilar para lidar com o aumento da oleosidade. Para isso, recomenda-se lavar o cabelo com mais frequência, para impedir o acúmulo de resíduos; hidratar regularmente para repor toda a água que os fios perdem com a exposição solar, além de proteger o cabelo do sol com acessórios ou produtos que contenham filtros UV, para evitar ainda mais ressecamento e perda de brilho”, recomenda o especialista.

A dica essencial é saber equilibrar a oleosidade natural do couro cabeludo com a hidratação dos fios. É necessária uma atenção maior à limpeza do couro cabeludo, mas sem comprometer a saúde das madeixas com lavagens excessivas.

Os produtos certos

Para shampoo, Nunes indica aqueles que são antioleosidade ou para limpeza suave, e condicionadores leves, à base de óleos naturais, para hidratar sem pesar. “Máscaras hidratantes com ativos nutritivos, como karité ou óleo de coco, vão ajudar a repor a umidade, e os protetores térmicos ou leave-in com proteção solar vão ser essenciais para blindar os fios contra maiores danos”, complementa.

Já pensando na estação seguinte, o especialista acredita ser fundamental começar com os cuidados que evitam ressecamento e quebra desde a primavera. “É possível manter uma rotina de hidratação intensa, alternando entre hidratações e nutrições para manter a saúde dos fios e preparar para as agressões comuns do verão, como o sol, o cloro e o sal. É bom, também, apostar em tratamentos reconstrutores com queratina e proteínas. Por fim, evite ao máximo procedimentos químicos agressivos muito próximo à chegada do verão, para não fragilizar o cabelo”, reitera.

