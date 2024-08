Animal print: 6 peças para incorporar o estilo selvagem

Com seus padrões inspirados na pele de animais como leopardo, zebra e serpente, a tendência do animal print reflete ousadia e confiança. O estilo pode ser encontrado em qualquer peça de roupa, desde vestidos até acessórios. Porém, o segredo para utilizar os trajes com sucesso é o equilíbrio, pois, como as estampas são naturalmente chamativas, é importante manter o resto do visual mais neutro.

Confira 6 opções de produtos com animal print e escolha os seus favoritos:

1. Vestido plus size cobra, Susie Modas - https://mercadolivre.com/sec/1ziSHNy

O vestido plus size curto e casual da Susie Modas apresenta material poliéster. Confeccionado em tecido leve de chiffon, também possui decote em V e saia estilo três marias.

Créditos/MercadoLivre

2. T-shirt zebra, Mayara Manzano - https://mercadolivre.com/sec/1hsb3Bp

Perfeito para as estações mais quentes, como verão e primavera, a t-shirt de zebra da Mayara Manzano é transparente e atua como uma segunda pele, trazendo maior ousadia para os looks.

Créditos/MercadoLivre

3. Camiseta casual onça, Camisa Confortável Unisex Dia Noite - https://mercadolivre.com/sec/2mraD4r

A camiseta casual com estampa de onça oferece modelagem oversized, conforto, tecido meia malha com toque macio, costura dupla e reforçada, diferentes cores e tamanhos e resistência a lavagens. O produto não encolhe, não desbota e nem faz bolinhas.

Créditos/MercadoLivre

4. Body infantil, Propria - https://mercadolivre.com/sec/11xLF8B

O body infantil com manga longa e babado no ombro, da Propria, é perfeito para o inverno. Confortável e estiloso, o tecido é suplex e sem fecho.

Créditos/MercadoLivre

5. Vestido longo, Gata Rebelde - https://mercadolivre.com/sec/1dZY4cH

O vestido longo da Gata Rebelde é uma opção elegante que pode ser usada em eventos casuais ou festas. Ele possui botões de madeira e tecido de viscolinho, que não amassa e mantém o aspecto rústico, criando um visual arrumado e despojado ao mesmo tempo.

Créditos/MercadoLivre

6. Óculos de gatinho, A&A - https://mercadolivre.com/sec/2QGQS1Z

O óculos feminino com armação de gatinho, da A&A, possui lentes sem grau, cor preta e acabamento em verniz, sendo uma boa opção de acessório para entrar na estética do animal print.

Créditos/MercadoLivre

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data de publicação deste post, e a Caras pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.