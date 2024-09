11 livros incríveis escritos por mulheres e para mulheres

Confira obras imperdíveis de autoras de sucesso

O dia da mulher está se aproximando e, nesta data especial, não há nada melhor do que conhecer histórias incríveis de outras mulheres, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 11 livros imperdíveis, cheios de histórias de superação, empoderamento, empreendedorismo, representatividade, trajetórias de sucesso, dicas para o mundo dos negócios e muito mais! Confira nossa lista de autoras mulheres - e para mulheres - e aproveite para garantir suas obras favoritas: 1. Agridoce: o sabor de empreender com as próprias mãos, de Mazé Lima: https://mercadolivre.com/sec/1yxRSbv Por meio de uma narrativa envolvente e sensível de episódios de sua vida, Mazé Lima nos convida a mergulhar em uma história de muita luta, garra e aprendizados. O caminho do empreendedorismo não é uma linha reta ou um percurso fácil. Neste livro, a autora conta sua trajetória rumo ao empreendedorismo e leva ao leitor uma mensagem de esperança, determinação e resiliência diante das adversidades.

Reprodução/Mercado Livre

2. Empreender sem desculpas, de Ana Cristina Rosa: https://mercadolivre.com/sec/1zSNPgk Criar um negócio é sairmos constantemente da nossa zona de conforto. É desafiarmo-nos. É acreditarmos quando mais ninguém acredita. É desacreditar em segredo. É pensar em desistir mil vezes. Mas é também: levantarmo-nos de manhã apaixonados pelo que fazemos. Este livro é um convite irrecusável da empreendedora portuguesa que criou um negócio milionário sem fronteiras, para que você decida se é um empreendedor com desculpas para investir ou desculpas para avançar.

Reprodução/Mercado Livre

3. Gestão da Travessia, de Juliana Bley: https://mercadolivre.com/sec/24WHNuh Convidar o leitor a aprender a gerenciar mudanças, pessoais e profissionais, com os olhos abertos, a mente flexível, um corpo desperto e o coração quente é o que propõe este livro. Nele, a autora constroi um diálogo lúcido e aconchegante com quem deseja aproveitar as crises de sua jornada, como verdadeiras aberturas para o autoconhecimento. Com uma abordagem sistêmica e integral (mente-corpo-alma-contexto) em Psicologia, Juliana Bley nos apoia a acolher o futuro com um olhar mais amplo para nós próprios e para o que está acontecendo neste mundo em transição, além de nos convidar para sermos, cada um de nós, os Barqueiros de nossa própria travessia.

Reprodução/Mercado Livre

4. Extraordinárias: mulheres que revolucionaram o Brasil, de Duda Porto de Souza e Aryane Cararo: https://mercadolivre.com/sec/2JizuFb Elas mudaram (e estão mudando) a nossa história. Mas você conhece a história delas? Este livro traz perfis de mulheres revolucionárias de etnias e regiões variadas, que viveram desde o século XVI até a atualidade. Conheça o retrato de cada uma delas, todos feitos por artistas brasileiras. O que todas elas têm em comum? A força extraordinária para lutar por seus ideais e transformar o Brasil.

Reprodução/Mercado Livre

5. Em busca de mim, de Viola Davis: https://mercadolivre.com/sec/2VAvY9q A internacionalmente aclamada atriz Viola Davis narra, em sua biografia, tudo o que viveu desde a infância difícil até o estrelato. Na obra, você vai conhecer uma garotinha chamada Viola, que fugia de seu passado até tomar a transformadora decisão de parar de fugir para sempre.

Reprodução/Mercado Livre

6. Mulheres que correm com os lobos, de Clarissa Pinkola Estés: https://mercadolivre.com/sec/2gSGfaF A analista junguiana Clarissa Pinkola Estés acredita que, na nossa sociedade, as mulheres vêm sendo tratadas de uma forma semelhante aos lobos. Ao investigar o esmagamento da natureza instintiva feminina, Clarissa descobriu a chave da sensação de impotência da mulher moderna. Abordando 19 mitos, lendas e contos de fada, como a história do patinho feio e do Barba-Azul, Estés mostra, neste livro, como a natureza instintiva da mulher foi sendo domesticada ao longo dos tempos, num processo que punia todas aquelas que se rebelavam.

Reprodução/Mercado Livre

7. Eu sou Malala, por Malala Yousafzai: https://mercadolivre.com/sec/29t7WHW Quando o Talibã tomou controle do vale do Swat, uma menina levantou a voz. Malala Yousafzai recusou-se a permanecer em silêncio e lutou pelo seu direito à educação. Em 9 de outubro de 2012, foi atingida na cabeça por um tiro dentro do ônibus escolar. Contra todas as expectativas, sobreviveu. A recuperação de Malala a levou de um vale remoto no norte do Paquistão para as salas das Nações Unidas em Nova York. Aos dezesseis anos, tornou-se um símbolo global de protesto pacífico e a mais jovem a ser reconhecida com um prêmio internacional de paz. O livro relata a infância de Malala no Paquistão, seus primeiros anos escolares, a vida numa região de desigualdade social, as belezas do deserto e a opressão sob o Talibã.

Reprodução/Mercado Livre

8. O ano em que disse sim, de Shonda Rhimes: https://mercadolivre.com/sec/1C2oVjn Shonda Rhimes, criadora e produtora de alguns dos programas mais inovadores e audaciosos da televisão, sempre foi uma pessoa tímida e introvertida. Até que um dia, sua irmã disse algumas palavras que mudaram tudo: “você nunca diz sim para nada”. Essa frase foi o que levou a autora a repensar seu estilo de vida e criar o seu “Ano do Sim”. Nele, decidiu passar por cima da timidez e encarar o desafio de passar um ano dizendo “sim” para todas as oportunidades que surgissem - e que envolveram cuidar melhor da saúde, participar de talk shows e trabalhar o seu amor-próprio. Este é um relato bem-humorado e inspirador do período que mudou a vida de Shonda para sempre.

Reprodução/Mercado Livre

9. Aurora: o despertar da mulher exausta, de Marcela Ceribelli: https://mercadolivre.com/sec/2SJV8Yx Da criadora da comu Obvious, comunidade com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, e do podcast Bom dia, Obvious, este livro é um convite a todas as mulheres que estão exaustas das demandas que elas mesmas e a sociedade fazem sobre suas carreiras, seus relacionamentos, seus corpos, suas personalidades. Com o humor inteligente que lhe é peculiar e muita empatia, Marcela Ceribelli intercala relatos de experiências pessoais com estudos científicos e comentários de especialistas das mais diversas áreas (como psicologia, moda, saúde e artes), investigando as origens das expectativas que recaem sobre as mulheres e apontando caminhos para um despertar mais amoroso.

Reprodução/Mercado Livre

10. O mito da beleza, de Naomi Wolf: https://mercadolivre.com/sec/2u5fXYe Nesta obra, a jornalista Naomi Wolf afirma que o culto à beleza e à juventude da mulher é estimulado pelo patriarcado e atua como mecanismo de controle social para evitar que sejam cumpridos os ideais feministas de emancipação intelectual, sexual e econômica conquistados a partir dos anos 1970. Nele, os leitores encontrarão exposta a tirania do mito da beleza ao longo dos tempos, sua função opressora e as manifestações atuais no lar e no trabalho, na literatura e na mídia, nas relações entre homens e mulheres e entre mulheres e mulheres. Nomi Wolf confronta a indústria da beleza, tocando em assuntos difíceis, como distúrbios alimentares e mentais, desenvolvimento da indústria da cirurgia plástica e da pornografia.

Reprodução/Mercado Livre

11. Mulheres, mitos e deusas, de Martha Robles: https://mercadolivre.com/sec/1pnwUqw Algumas mulheres conheceram o céu, outras o inferno; umas foram enaltecidas, santificadas, outras demonizadas; mas todas tocaram as profundezas do próprio ser, chegaram ao limite de sua condição e de seu tempo e se eternizaram na história. Ao tomar contato com a história e os dilemas vividos por figuras como Afrodite, Cinderela, Simone de Beauvoir e Virginia Woolf, a autora nos guia em uma viagem de resgate da essência perdida ao ressignificar o papel feminino no mundo. O livro revela uma análise inteligente dos arquétipos, dos mitos e das lendas construídos em torno da mulher, demonstrando como eles acabaram por reafirmar o machismo na cultura ocidental.

Reprodução/Mercado Livre