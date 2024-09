MC Loma mostra detalhes da festa temática de aniversário da filha, Melanie

Que fofura! MC Loma preparou uma festa temática especial para celebrar o aniversário de 2 anos da filha: 'Minha menininha'

A cantora Paloma Santos, mais conhecida como MC Loma, usou as redes sociais na quarta-feira, 11, para compartilhar detalhes do aniversário da filha, Melanie, que completou 2 aninhos na segunda-feira, 9. Em celebração à data especial, a pequena ganhou uma festa temática de fazendinha, com direito a fantasia da personagem Jessie, do filme infantil Toy Story.

Em imagens publicadas por Loma, é possível perceber o quanto Melanie se divertiu no evento. Apesar da timidez ao chegar no local, a pequena logo se soltou e esbanjou fofura na festinha.

Na hora do famoso 'parabéns', a herdeira de MC Loma usou um vestido personalizado em tons de azul e rosa, com alguns animais da fazenda. "Mais alguns detalhes desse dia que sempre será especial. Te amo pra sempre minha menininha", derreteu-se a famosa na legenda da postagem.

Os seguidores também se derreteram com os registros da pequena e rapidamente lotaram os comentários com diversas mensagens carinhosas. "A Mel passa um ar de ser uma criança tão única, sabe aquela menina amiga da mãe?! Eu sou apaixonada pela Melzinha", declarou uma internauta. "Ela toda feliz com a festa linda dela", disse outra.

Confira a publicação de MC Loma:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paloma Santos (@lomma)

MC Loma se surpreende com mudança no corpo após emagrecimento

Bastante ativa nas redes sociais, MC Loma usa seu perfil no Instagram para compartilhar um pouco do dia a dia com seus quase 15 milhões de seguidores. Recentemente, a cantora, que retornou à academia, dividiu com os internautas uma mudança significativa em seu corpo.

Através dos stories, MC Loma se mostrou surpresa ao revelar que não consegue mais usar uma peça de roupa favorita. Enquanto se arrumava para levar a filha Melanie no médico, a famosa surgiu usando uma calça e não escondeu o choque ao perceber o quanto emagreceu.

"Estou aqui provando roupa, e olhem isso… Cabe um braço, e ainda cabe o outro. Estou passada! E aquela calça era a minha favorita, e eu estou chocada", declarou a dona do hit 'Envolvimento'. MC Loma ainda falou sobre a importância de incluir em sua rotina o uso de produtos essenciais como protetor solar e hidratante.