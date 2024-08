Saiba qual é o preço do look que Maisa usou no Fantástico

Maisa Silva chamou a atenção com um vestido preto grifado durante entrevista com Eliana no Fantástico. Saiba o valor do look

A atriz Maisa Silva caprichou na escolha do look para ser entrevistada por Eliana no programa Fantástico, da Globo. A gravação delas foi ao ar no último domingo, 4, e os telespectadores ficaram de olho no vestido preto nada básico da morena. Que tal saber mais sobre o look? Continue lendo aqui.

O vestido de Maisa é de grife. O modelito conta com um ombro só e barra assimétrica, além de costura com efeito franzido e é feito em seda stretch. O vestido é da grife Burberry e é vendido no Brasil por cerca de R$ 14.750.

Nesta terça-feira, 6, Maisa mostrou novas fotos do look poderoso e foi elogiada pelos fãs. “Uma deusa grega”, disse um seguidor. “Você é maravilhosa”, comentou outro. “Uma diva”, escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Detalhes da entrevista de Maisa no Fantástico

Durante a entrevista com Eliana no Fantástico, a atriz Maisa Silva falou sobre sua vida amorosa. Ao ser perguntada se estava solteira, Maisa brincou que sim, mas sem estar sozinha, e disse que tem muita esperança com as cariocas, já que está se mudando para o Rio de Janeiro.

“Gente, solteira sim, no momento, sozinha também. Brincando! Sempre tem alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, agora eu estou em uma nova cidade, quem sabe, né? Já tive um trelelê com cariocas. Gostei”, disse rindo.

Além disso, ela falou sobre ser uma vilã na novela Garota do Momento, próxima trama das 6 da Globo. “Eu espero que a galera não pegue tão pesado. Assim, se pegarem pesado também, significa que eu estou fazendo o meu trabalho direito. Não tenho muito medo de mudança, porque eu não ligo muito para o que as outras pessoas vão pensar, porque a mudança ela tem que partir de mim. A autoestima é minha, então, eu procuro ter a minha rede de apoio sempre próxima, terapia em dia. Faço desde os 16 e agradeço muito”, disse.