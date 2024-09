Sabrina Sato surge deslumbrante na Semana de Moda de Milão

Sabrina Sato é convidada para desfile de grife internacional e capricha na escolha do look para prestigiar a Semana de Moda de Milão

A apresentadora Sabrina Sato surgiu deslumbrante durante a Semana de Moda de Milão nesta sexta-feira, 20. A estrela foi convidada para prestigiar o desfile da grife Versace na Europa e atraiu todos os olhares em sua chegada ao evento.

Sabrina apostou em um vestido preto com gola branca da mesma grife. O modelito foi desfilado nas passarelas na edição passada do evento e foi escolhido pelo stylist Pedro Salles para a musa.

Vale lembrar que Sato é uma fã da grife Versace e já usou modelitos da assinatura em algumas ocasiões.

Sabrina Sato - Foto: Lucas Vianna

Sabrina Sato - Foto: Lucas Vianna

Sabrina Sato - Foto: Lucas Vianna

Sabrina Sato - Foto: Lucas Vianna

Nicolas Prattes revelou que está noivo de Sabrina Sato

No último domingo, 8, Nicolas Prattes surpreendeu ao anunciar seu noivado com Sabrina Sato durante sua participação no ‘Domingão com Huck’, da Globo. Além de celebrar a estreia de sua nova novela, o ator aproveitou a ocasião especial para compartilhar a notícia de que ele e a apresentadora estão prestes a subir ao altar!

Enquanto conversava com Huck sobre a estreia de ‘Mania de Você’, em que interpreta ‘Ruda’, Nicolas foi surpreendido com uma mensagem da amada: “Tem muitas diferenças aí, além da diferença de tempo, de idade, tem a distância de cidades, têm agendas cheias, mas parece que tudo parou para a gente, o tempo parou para a gente”, Sabrina declarou.

Na sequência, Sato relembrou o começo do namoro em fevereiro deste ano: “Desde o início, a gente já teve uma conexão muito forte. Meu amor, eu sei o tanto que você se preparou, estudou, sonhou e está agora realizando um dos maiores sonhos da sua vida, que é fazer essa novela das nove, ser protagonista dessa novela das nove”, ela se derreteu.

“E eu estou aqui vibrando com você, vibrando por você, torcendo muito e eu tenho certeza que você vai brilhar demais. Estou aqui para o que você precisar sempre, vou estar assistindo todos os dias, ou com você, ou longe, mas te assistindo. Tá bom? Tenho mania de você, mania do Nicolas", Sabrina se declarou publicamente durante o programa.

Após a declaração, Luciano Huck decidiu aplaudir a atitude da ‘namorada’ do ator, que fez questão de corrirgir: “Agora é noiva”, ele anunciou o noivado de forma discreta, sem revelar mais detalhes do pedido. Vale lembrar que os rumores de que eles teriam assumido um compromisso mais sério circulam há meses, desde que a apresentadora foi vista com um anel especial.