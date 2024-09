Eva Huck aposta em look confortável e com toque de brilho para o Rock in Rio

Filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck esbanja simpatia ao posar para fotos na chegada ao Rock in Rio nesta sexta-feira, 20. Veja o look dela

Filha caçula de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck esbanjou simpatia ao prestigiar o Rock in Rio na noite desta sexta-feira, 20. A jovem foi fotografada pelos paparazzi na entrada do evento e mostrou que escolheu um modelito confortável para se divertir ao longo da noite.

Eva surgiu com um top brilhante para dar um toque de estilo ao visual, calça preta soltinha, tênis branco e bolsa transversal. Para completar o visual, ela fez uma maquiagem leve e usou o cabelo solto.

Vale lembrar que Eva herdou a veia artística dos pais. A menina é apaixonada por dança e interpretação e sempre dá um show quando aparece no programa do pai na Globo, o Domingão com Huck, sendo que já fez espetáculos musicais na atração.

Luciano e Angélica estão casados há 19 anos e são pais de Joaquim, de 18 anos, Benício, de 15 anos, e Eva, de 11 anos.

Eva Huck - Foto: Webert Belício / AgNews

Eva Huck - Foto: Webert Belício / AgNews

Luciano Huck relembrou momento marcante da filha na TV

Recentemente, o apresentador Luciano Huck relembrou um momento marcante do quadro Dança dos Famosos, quando ele recebeu sua filha caçula com Angélica, a pequena Eva Huck, no palco.

Nesta quinta-feira, 27, aproveitando o clima de tbt na rede social, o comunicador global então recordou a visita marcante de sua herdeira há dois anos para fechar a edição de 2022. Pai coruja, o famoso não escondeu a admiração por Eva, que sonha em ser uma atriz da Broadway.

"O dia que Eva e eu dançamos na final da Dança dos Famosos. Bom, ela dançou né… e eu fiquei babando de orgulho dela. Já faz dois anos desse dia, e isso quer dizer que a final da Dança 2024 já está chegando. Comenta aí: pra quem você está torcendo?", escreveu ele na legenda. Nos comentários, Angélica reagiu: "Meus amores".