5º Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas acontece em Florianópolis

Evento de liderança feminina, inovação e sustentabilidade acontece nos dias 19 e 20 de novembro de 2024 no resort Costão do Santinho

O 5º Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas (Enmcoop) acontecerá nos dias 19 e 20 de novembro no resort Costão do Santinho, em Florianópolis, Santa Catarina. O evento promove o protagonismo feminino no agronegócio e dá voz para a liderança feminina.

O encontro terá uma agenda com foco na capacitação, troca de experiências e fortalecimento das mulheres que atuam no setor. O principais temas que serão discutidos no encontro são: o papel da mulher no cooperativismo; como as lideranças podem estabelecer parcerias rentáveis; debates sobre oportunidades e perspectivas para o futuro das cooperativas; a implementação de novas tecnologias, como a inteligência artificial, no agronegócio; gestão financeira; sucessão familiar; gestão de riscos; direito ambiental; e, ESG, entre outros.

"Este evento é uma oportunidade única de reafirmar o papel fundamental que as mulheres desempenham no agronegócio. A cada edição, vemos o impacto transformador que a presença feminina traz para o setor, seja na liderança de propriedades ou na gestão cooperativa", destaca Luciana Martins, Diretora Executiva do Grupo Conecta.

Confira a agenda de palestrantes: