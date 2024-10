Simaria Mendes impressiona ao surgir com bolsas milionárias; veja

Dona de um estilo caro e ousado, Simaria Mendes impressiona ao aparecer com bolsas caras, uma em cada mão; confira os detalhes

A cantora Simaria Mendes impressionou com novas fotos em sua rede social. Afastada dos palcos há um bom tempo, a artista sempre encanta os internautas ao aparecer com seus cliques e nesta quinta-feira, 10, não foi diferente.

Aproveitando o clima de tbt, a irmã de Simone Mendes resgatou os registros se exibindo com um look todo em bege e, além do top decotado, a famosa chamou bastante atenção com os itens de grife que apareceu segurando em suas mãos.

Dona de um estilo caro e ousado, Simaria Mendes não passou despercebida com as bolsas, de modelos diferentes, mas da mesma marca e que custam muito mais do que R$ 15 mil cada. Com um modelo menor, que custa em torno de R$ 11.900, e um maior, que pode passar dos R$ 19 mil, ela deu um show de beleza com luxo.

"Um tbt", escreveu ela na legenda. Nos comentários, a cantora logo foi coberta de elogios. "Olhei e gritei: diva", falaram. "Simplesmente linda", admiraram outros.

Ainda recentemente, a famosa falou sobre a possibilidade de voltar para os palcos com Simone em 2025. "É apenas mais uma notícia falsa", afirmou a equipe dela . A artista está afastada dos palcos desde junho de 2022, quando anunciou que ficaria um tempo sem fazer shows ao lado da irmã. Em agosto do mesmo ano, as duas comunicaram o fim da dupla. Desde então, Simone continuou sua carreira solo e lançou sucessos como Erro Gostoso e Daqui pra Sempre.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simaria (@simaria)

Simaria celebra aniversário do filho só com um bolinho na casa de Simone

O filho de Simaria Mendes, Pawel, fruto de seu antigo casamento com o espanhol Vicente Escrig, completou nove anos e ganhou uma pequena festa em família. Inclusive, a comemoração contou com a presença da tia, a cantora Simone Mendes, e parece ter sido realizada na mansão dela.

Apenas com um bolinho com tema de futebol na mesa, o garoto cantou seus parabéns ao lado da irmã mais velha, Giovanna, de 12 anos, e do primo Henry Diniz, enquanto os outros familiares apareceram ao redor. Veja mais aqui.