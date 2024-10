Quem é o influenciador que surgiu com look avaliado em R$ 100 mil em premiação

Victor Melo marcou presença em premiação, que acontece nesta quarta-feira, 30, em São Paulo, e chamou a atenção pelo look escolhido para o evento

O influenciador Victor Melo, indicado na categoria Só Zueira do Prêmio Kwai 2024, marcou presença no evento, que acontece na noite desta quarta-feira, 30, no Espaço Vibra, em São Paulo, e chamou a atenção por onde passava. Ele apostou em um look inteiro da grife alemã Phillipp Plein, avaliado em pouco mais de R$ 100 mil.

O figurino montado por Victor foi composto por uma jaqueta de couro com cristais austríacos da coleção FW2024, que sozinha chega a custar cerca de R$ 82 mil. A peça foi acompanhada por uma Tshirt cobra, toda em cristais, e tênis modelo Supersonic que está presente em todas as coleções da marca.

“Sempre gostei muito da moda! Assistia televisão e olhava os famosos com umas roupas bonitas, só que eu não tinha tantas condições. Mas era um sonho pra eu poder andar bem vestido, até porque, não vou negar que sou vaidoso (risos)”, explica ele, em entrevista à CARAS Brasil.

“Meus pais administravam loja de roupas, então eu cresci perto de desse universo. E mesmo sendo simples, isso também me levou a esse gosto que tenho hoje por me vestir bem. Enxerguei nos meus pais uma referência e foi assim que eu cheguei no Milão Fashion Week com a Phillipp Plein. E hoje eu sigo como parceiros globais da marca”, emenda o influenciador, que soma mais de 25 milhões de seguidores no TikTok, 5,2 milhões no youTube, 6,5 milhões no Instagram e 9,5 milhões no Kwai.

Victor ainda ressalta a importância desta indicação ao Prêmio Kwai 2024 para a sua carreira. “Já faz cinco anos que eu produzo conteúdo pra internet. Comecei no kwai só com um celular e um sonho, não tinha peruca e nem tripé. E está concorrendo neste prêmio hoje me deixa muito orgulhoso da pessoa que me tornei, e me mostra que eu estou no caminho certo!”, comemora. “Sou muito grato a todos meus fãs que me apoiam e votaram em mim. São os sorrisos de vocês que me faz levantar todos os dias e gravar algo engraçado para vocês”, concluiu.

Leia também:Maiara chama atenção com vestido vermelho diferenciado: 'Grau máximo'

O figurino montado por Victor foi composto por uma jaqueta de couro com cristais austríacos - Divulgação