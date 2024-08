Helô Pinheiro revela que foi impedida de ser atleta profissional de vôlei

Eterna 'Garota de Ipanema', Helô Pinheiro recordou uma foto jogando vôlei e revelou quem a impediu de jogar profissionalmente

Helô Pinheiro usou as redes sociais neste domingo, 4, para recordar um clique de quando era mais jovem. A eterna 'Garota de Ipanema' aproveitou o clima de Jogos Olímpicos para contar que quase foi atleta profissional de vôlei.

Na foto postada no feed do Instagram, em preto e branco, Helô aparece praticando o esporte em uma quadra e aproveitou para revelar que já jogou por alguns clubes, mas não se profissionalizou porque foi impedida por sua mãe.

"Gente!!! Sempre fui amante do volley... Joguei por alguns clubes e só não me profissionalizei porque minha mãe me impediu. Casei com um tricampeão de volley pelo Flamengo. Hoje ver nas olimpíadas, a saudade é impactante", escreveu a famosa, casada com Fernando Pinheiro.

Vale lembrar que Helô completou 81 anos no dia 7 de julho. Na ocasião, ela postou uma foto esbanjando beleza à beira da piscina com um maiô nude e falou sobre o novo ciclo. "Quero agradecer a Deus as bençãos recebidas até hoje. A minha família pelo apoio e carinho de sempre, as amigas e amigos toda compreensão e amizade, enfim, gratidão [...]", disse ela em um trecho.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helô Pinheiro (@helopinheiro1)

Helô Pinheiro elogia Cesar Tralli durante apresentação do 'Jornal Nacional'

O jornalista Cesar Tralli ficou à frente da bancada do 'Jornal Nacional' para cobrir as férias de William Bonner e recebeu elogios ao comandar o telejornal com Renata Vasconcellos. Além dos telespectadores, o jornalista também foi parabenizado por sua sogra, Helô Pinheiro, que não escondeu o orgulho em ver o genro apresentando o noticiário da Globo.

A mãe de Ticiane Pinheiro publicou uma foto do momento em que o assistia na televisão e deixou seu recado. "Registro de sua sogra com muito orgulho. Beijos", escreveu a eterna garota de Ipanema na legenda da postagem. Ticiane também publicou uma foto fofíssima ao lado de Manuella, filha do casal, enquanto acompanhava o 'Jornal Nacional'. Confira!