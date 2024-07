Filho de Eliza Samudio, goleiro Bruninho Samudio assina contrato com Botafogo

Filho de Eliza Samudio e ex-goleiro Bruno, o jogador de futebol Bruninho Samudio é o novo reforço na categoria de base do Botafogo

Filho de Eliza Samudio com Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo, Bruninho Samudio é o novo contratado na categoria de base do Botafogo. O adolescente de 14 anos, que residia com a avó materna, Sônia Fátima Moura, se mudou para o Rio de Janeiro e, em breve, deverá entrar em campo defendendo o novo clube nas categorias sub-14 e sub-15.

Considerado como um dos mais promissores de sua geração por olheiros de futebol, Bruninho estava no Athletico-PR desde 2023,onde também atuava como goleiro. De acordo com informações do site Extra, os treinos com a nova equipe começam já na próxima segunda-feira, 22, marcando o início do jovem no futebol carioca.

Ainda segundo o veículo, além de contar com equipe técnica e equipe multidisciplinar no Botafogo, Bruninho Samudio terá salário, ajuda de custo com moradia e acesso a escola particular. A notícia da contratação do menino foi confirmada no site oficial do clube.

"O Botafogo acredita que Bruninho reúne quesitos técnicos promissores e destaca que possui uma função social importante apoiando sonhos, ajudando na formação de cidadãos e dedicando a sua estrutura multidisciplinar para ajudar jovens jogadores em seus processo de desenvolvimento no futebol", diz o comunicado do time.

Relembre o crime do ex-goleiro Bruno contra Eliza Samudio

Desaparecida desde 2010, o corpo de Eliza Samudio nunca foi encontrado. A jovem, de apenas 25 anos, havia acabado de dar à luz Bruninho, fruto de um breve relacionamento com Bruno Fernandes, goleiro do Flamengo na época. Para a Justiça, o ex-atleta orquestrou o sequestro e assassinato da moça.

Antes do desaparecimento, Eliza Samudio chegou a denunciar Bruno. Na ocasião, ela revelou que o ex-goleiro teria a obrigado a ingerir remédios para abortar o filho logo após revelar a gravidez e exigir o reconhecimento da paternidade.

Recentemente, Bruninho Samudio rompeu o silêncio e falou pela primeira vez a respeito de Bruno. Em entrevista ao 'Geral do Povo', da RedeTV!, o adolescente revelou sentir 'pena' do ex-atleta, condenado em 2013 pela morte de Eliza.

Vale lembrar que, em 2023, a Justiça do Rio de Janeiro concedeu liberdade condicional ao ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado a 22 anos e 3 meses de prisão.