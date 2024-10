Zac Efron chega aos 37 com milhões na conta e na web; saiba seu patrimônio

Conhecido por filmes como High School Musical e O Rei do Show, Zac Efron completa 37 anos nesta sexta-feira, 18, com um patrimônio milionário; confira

Estrela da trilogia High School Musical (Disney), Zac Efron completa 37 anos nesta sexta-feira, 18. O ator, que ao longo dos anos esteve em diversas produções de sucesso, acumula 61 milhões de seguidores apenas no Instagram, e, de acordo com apuração da CARAS Brasil, também acumula alguns milhões em sua conta bancária. Saiba o patrimônio do aniversariante.

Segundo informações do site Celebrity Net Worth, responsável por calcular o patrimônio de figuras internacionais, Zac Efron acumula cerca de US$ 20 milhões em 2024 —o que equivale a cerca de R$ 113 milhões na cotação atual. Ele se enquadra na categoria das "celebridades mais ricas".

Apesar de ter sido reconhecido mundialmente com papel de Troy Bolton em High School Musical, o filme musical não aparece entre seus principais salários. Longas como Vizinhos e Vizinhos 2, disparam como seus melhores cachês, tendo rendido US$ 5 milhões (R$ 28,3 milhões) e US$ 8 milhões (R$ 45,3 milhões) respectivamente.

Já quanto a franquia de sucesso, o artista acumulou US$ 100 mil pelo primeiro filme, pouco mais de R$ 500 mil, lançado em 2006; e um valor estimado entre US$ 3 milhões e US$ 5 milhões pelo último, de 2008. De acordo com o site internacional Parade, não há informações do salário do artista no segundo longa-metragem, divulgado em 2007.

A VIDA E CARREIRA DE ZAC EFRON

Zachary David Alexander, mundialmente conhecido como Zac Efron, nasceu na Califórnia. Filho de David Efron, engenheiro elétrico, e, Starla Baskett, assistente administrativa, ele é o irmão mais velho de Dylan e Olivia. O ator começou a trabalhar com teatro ainda na época da escola, porém, foi em 2006 que alcançou a fama com o papel de Troy Bolton em High School Musical.

Além da trilogia, sua carreira também foi alavancada por papéis no musical Hairspray (2007) e no filme 17 outra vez (2009), em que vive uma versão mais jovem de Matthew Perry (1969-2023). O início de sua trajetória foi marcado também pelo relacionamento com Vanessa Hudgens (35), seu par romântico em High School Musical, que terminou após cinco anos.

Anos depois, em 2013, Efron entrou um tratamento após lutar contra o alcoolismo e o abuso de substâncias ilícitas. "Bebi muito. Demais. Nunca é algo específico. Você tem 20 anos, é solteiro, mora em Hollywood… Sabe? Você tem tudo à sua disposição. Mas eu não mudaria nada. Tive que aprender com tudo o que fiz", afirmou ele, que está sóbrio desde junho de 2013, ao The Hollywood Reporter.

Foto: Getty Images

Em novembro do mesmo ano, o artista sofreu um acidente doméstico e quebrou a mandíbula após uma queda, precisando fechá-la com arame. Durante uma entrevista em 2022, o ator revelou que quase morreu durante o incidente. Já em 2019, ele enfrentou uma grave doença enquanto gravava a série Killing Zac Efron em Papua-Nova Guiné. Após dias de tratamento, ele se recuperou bem.

No mesmo ano, ele ressaltou a importância de cuidar da saúde mental, e falou sobre suas lutas contra doenças mentais, como insônia, ansiedade e depressão. Ele conta que desenvolveu insônia e depressão após tomar diuréticos por um longo período para se preparar para seu papel em Baywatch (2017).

Hoje, Zac Efron vive na Austrália e ainda se dedica à carreira como ator. Recentemente, ele esteve nos cinemas com Garra de Ferro (2023) e pode ser visto na comédia romântica Tudo em Família (Netflix), em que ele interpreta interpreta Chris Cole, um astro de Hollywood egocêntrico que quer fazer da vida de sua assistente Zara (Joey King) um inferno.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ZAC EFRON NO INSTAGRAM: