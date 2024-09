Sósia de Will Smith relata emoção após encontro com ator: 'Preciso chorar'

Conhecido como Will Smith Baiano, o humorista Naio Barreto celebrou o encontro emocionante com o astro de Hollywood no Rock in Rio

O show do ator e cantor Will Smith no Rock in Rio 2024 emocionou bastante os fãs brasileiros. Na noite de quinta-feira, 19, o astro de Hollywood realizou uma série de homenagens ao país durante sua performance e convidou seu 'sósia' para subir ao palco.

O humorista Naio Barreto, mais conhecido na internet como Will Smith Baiano, apareceu na apresentação usando os trajes do famoso personagem da série 'Um Maluco no Pedaço' e realizou o grande sonho de finalmente conhecer o artista.

Após o show, Naio ainda teve a oportunidade de conversar um pouco com Will Smith. Por meio de suas redes sociais, ele compartilhou alguns cliques do momento em que abraçou o ídolo nos bastidores.

Bastante emocionado, o Will Smith Baiano não conseguiu segurar o choro ao celebrar o encontro tão esperado. "Preciso ir para casa chorar", escreveu o humorista na legenda de uma das postagens.

Vale lembrar que o brasileiro já havia sido notado anteriormente por Will Smith, que inclusive chegou a convidá-lo para a pré-estreia do filme 'Bad Boys: Até o Fim', juntamente com o amigo Cleber Santos, sósia do ator Martin Lawrence.

Com mais de 2 milhões de seguidores em seu perfil oficial no Instagram, Naio Barreto deixa claro não ser um sósia original de Will Smith na descrição de sua biografia na rede.

