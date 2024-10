Vera Viel comove com declaração no aniversário de Rodrigo Faro: 'Sempre'

No aniversário de Rodrigo Faro, Vera Viel comove ao se declarar e falar sobre apoio que tem recebido do marido durante tratamento

O aniversário de Rodrigo Faro é neste domingo, 20, e a esposa do apresentador, Vera Viel, fez uma declaração para o amado. Prestes a iniciar a segunda fase de seu tratamento após tirar o tumor diagnosticado como Sarcoma Sionovial, a famosa escreveu uma homenagem para o amado.

Usando uma foto dele a beijando enquanto estava no hospital, a modelo falou sobre o comunicador estar ao lado e lhe dar apoio no momento mais difícil. Vera Viel então falou sobre o cuidado dele ser muito importante durante seu processo de cura.

"Hoje comemoramos o aniversário do meu marido @rodrigofaro. Escolhi essa foto porque acho necessário ressaltar a importância do Rodrigo na minha vida. Ele é o homem que cuida de mim e da sua família da maneira que Deus deseja. Parabéns pelo seu aniversário, meu amor! Eu sei que hoje o seu melhor e maior presente é a minha Cura, e não posso deixar de te agradecer por ter estado ao meu lado, sem largar a minha mão por nem um segundo sequer nesse momento tão difícil pelo qual estamos passando! O teu amor e cuidado são e tem sido fundamentais para a minha Cura! Te amo pra sempre", declarou-se.

Ainda neste sábado, 19, Vera Viel revelou como está sua recuperação em casa após passar pela cirurgia depois do diagnóstico do tumor como Sarcoma Sinovial. Já em seu lar, a esposa do apresentador recebeu a visita de sua mãe e compartilhou o momento especial. "Visita da minha mãezinha, Joana. Estava esperando por esse beijo", contou.

Rodrigo Faro revela presente que ganhou de Vera Viel em seu aniversário

O aniversário de Rodrigo Faro é neste domingo, 20, e o apresentador postou um vídeo um dia antes da chegada de seus 51 anos para falar sobre o presente que recebeu da esposa, a modelo Vera Viel, de 49 anos, que passou por uma cirurgia de retirada do tumor raro e maligno da coxa esquerda nos últimos dias.

Em casa, antes de iniciar a segunda etapa do tratamento, a famosa surgiu de muletas e toda maquiada. O comunicador da Record TV então falou sobre a presença da amada e ela estar bem no lar deles com as três filhas ser seu presente de aniversário. Veja o vídeo aqui.