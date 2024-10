Rodrigo Faro revela presente que ganhou de Vera Viel em seu aniversário

Em seu aniversário de 51 anos, Rodrigo Faro revela qual foi o presente que recebeu de Vera Viel após ela ter recebido alta e voltar para a casa deles

O aniversário de Rodrigo Faro é neste domingo, 20, e o apresentador postou um vídeo um dia antes da chegada de seus 51 anos para falar sobre o presente que recebeu da esposa, a modelo Vera Viel, de 49 anos, que passou por uma cirurgia de retirada do tumor raro e maligno da coxa esquerda nos últimos dias.

Em casa, antes de iniciar a segunda etapa do tratamento, a famosa surgiu de muletas e toda maquiada. O comunicador da Record TV então falou sobre a presença da amada e ela estar bem no lar deles com as três filhas ser seu presente de aniversário.

"Amanhã eu completo 51 anos e o melhor presente eu já ganhei…Ver minha @veraviel feliz, com saúde, fé e gratidão! Obrigado meu Deus e obrigado pelas orações de vocês! Esse sem dúvida é o melhor aniversário da minha vida", declarou o famoso após presentear a mulher com um buquê de flores e enaltecer sua beleza.

Ainda neste sábado, 19, Vera Viel revelou como está sua recuperação em casa após passar pela cirurgia depois do diagnóstico do tumor como Sarcoma Sinovial. Já em sua casa, a esposa do apresentador recebeu a visita de sua mãe e compartilhou o momento especial. "Visita da minha mãezinha, Joana. Estava esperando por esse beijo", contou.

Vale lembrar que a famosa passou seu aniversário no hospital e recebeu muito carinho na família com uma festinha surpresa. "É o aniversário mais especial da vida dela porque o maior presente não lhe foi dado, foi retirado. O que foi dado foi a benção de Deus e a cura. Hoje a gente vai cantar este parabéns com muito orgulho”, afirmou Faro.

Vera Viel revela seu diagnóstico

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, revelou seu diagnóstico após alguns dias de angústia esperando o resultado de exames depois de encontrar um tumor em sua coxa. Na quinta-feira, 10, a famosa compartilhou um texto contando que estava com um tumor maligno e raro, antes de passar por cirurgia na última sexta-feira, 11.

A mãe das três filhas do comunicador da Record TV, primeiramente, agradeceu o carinho de todos e em seguida falou sobre a descoberta de um Sarcoma Sinovial. Vera Viel falou que iniciará o tratamento após retirá-lo em cirurgia.

Após um dia da retirada do tumor, ela celebrou seu aniversário de 49 anos no hospital. Rodrigo Faro comoveu ao mostrar como celebraram a data em família no local. Nesta quarta-feira, 16, a modelo recebeu alta e o marido comemorou o momento.