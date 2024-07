Tonico de 'Chocolate com Pimenta', Guilherme Vieira se casa em São Paulo

Conhecido por interpretar Tonico em 'Chocolate com Pimenta', Guilherme Vieira se casou em São Paulo e declarou: "Firmamos um compromisso eterno"

Nesta semana, Guilherme Vieira, conhecido por interpretar o personagem Tonico na novela 'Chocolate com Pimenta', se casou em São Paulo com Flávia Montoni. O ex-ator encantou os telespectadores ao dar vida ao filho de Ana Francisca e Danilo, interpretados por Mariana Ximenes e Murilo Benício.

Nesta quarta-feira, 31, o empresário usou as redes sociais para compartilhar registros emocionantes da cerimônia. E aproveitou a oportunidade para declarar seu amor pela esposa. "Piccola mia, após um ano organizando tudo à distância, finalmente chegou o nosso momento especial. Nesse dia, todos viram o quanto sou chorão, ansioso e, principalmente, perceberam o quanto eu te amo", iniciou.

"Com a presença dos nossos pais, irmãos, padrinhos e amigos, firmamos um compromisso eterno, e tenho certeza de que nossa vida será repleta de amor, carinho, respeito e muito RGB. Sou completamente apaixonado por você e me sinto o homem mais feliz do mundo por ter casado com uma mulher tão perfeita!", finalizou Guilherme, emocionado.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos enviaram felicitações ao casal. "Ué, cadê Ana Francisca e Danilo, Tonico? rsrs. Parabéns e muitas bençãos ao casal!", brincou uma seguidora. "Parabéns Guilherme! Que Deus abençoe a união de vocês!", desejou um internauta. "Você é o amor da minha vida! Obrigada por esse dia lindo e por essa vida linda que vivemos. Eu te amo!", declarou Flávia Montoni.

Confira os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Guilherme Vieira (@vieiraguilherme9)

Guilherme Vieira abandonou carreira na TV

O ator Guilherme Vieira, que interpretou Geninho (Marcelo Novaes), na primeira fase da novela América, estreada em 2005 pela primeira vez na Globo, foi um ator mirim de sucesso nas tramas da emissora, mas abandonou a carreira no Brasil e foi viver em Amsterdã, na Holanda.

O ex-ator mirim se formou em Administração, trabalha em uma empresa de tecnologia e também é dono de uma empresa de games no Brasil, ramo em que faz bastante sucesso. Nas redes sociais, ele chegou a compartilhar fotos da sua vida pessoal, profissional e mostrar alguns momentos marcantes, como o pedido de noivado que fez à sua noiva em 2023, mas a alguns meses, tem postado apenas stories no seu Instagram.

Guilherme iniciou a sua carreira na Globo aos sete anos de idade, no folhetim Madalena, de 1999. O ator mirim foi um sucesso e fez parte de várias outras tramas como O Beijo do Vampiro, em 2002, Chocolate com Pimenta, grande sucesso de 2003, como o querido Tonico. Além de ter interpretado Geninho em América, em 2005. Guilherme ainda participou como Prego, do extinto programa matutino TV Globinho. Em 2005, integrou o elenco de A Lua Me Disse, como filho de Heloísa (Adriana Esteves). Em 2006, compôs o elenco de O Profeta e em 2009 fez Cama de Gato. Já em 2011, Guilherme fez a sua última novela em Rebelde, na Record.