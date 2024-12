Tom Jobim do teatro, Elton Towersey reflete sobre o legado do compositor: ‘Gênio despretensioso’

Há 30 anos, Tom Jobim nos deixava. No aniversário de morte do compositor, a CARAS Brasil conversou com Elton Towersey, que dá vida ao maestro no teatro

No dia 8 de dezembro de 1994, há exatos 30 anos, Tom Jobim nos deixava. O compositor carioca – um dos maiores expoentes da música e um dos criadores da Bossa Nova – segue vivo nos corações dos brasileiros, principalmente do ator Elton Towersey (29), que dá vida ao maestro nos palcos. Ele está em cartaz no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, com o espetáculo Tom Jobim Musical, e faz uma reflexão sobre o legado do pianista, cantor e violonista, em entrevista exclusiva à CARAS Brasil; no dia da morte do artista, no intervalo de sua apresentação. "Gênio despretensioso", diz.

Tom Jobim morreu aos 67 anos, em decorrência de uma parada cardíaca, em um hospital próximo de seu apartamento, em Nova York. Com João Gilberto (1931-2019) e Vinícius de Moraes (1913-1980), ele foi responsável por levar a Música Popular Brasileira (MPB) para o exterior. E Elton está tendo a oportunidade de contar um pouco dessa história no teatro. Ele assume que é uma “pressão intimidadora”.

“Porque é uma figura que todo mundo não só conhece, mas admira tanto. Tanto quanto o gênio da música que ele é, mas essa pessoa tão querida por todos. Então, interpretar Tom Jobim desde a juventude dele até o fim da vida é uma coisa que as pessoas vêem com muita expectativa, com muito carinho. Então, a gente tem que entregar isso no trabalho de ator, no trabalho de músico; mas é uma honra também ter esse privilégio de poder ser o intérprete dessa figura tão querida. É uma realização artística e pessoal também”, diz.

Questionado sobre o que mais o encanta na história de Tom Jobim, Elton não pensa duas vezes: "É como que esse homem tão despretensioso, tão tranquilo, que digamos assim, não deu problema pra ninguém, foi uma pessoa tão dócil e charmosa, conseguiu ser esse gênio. Literalmente falo gênio da música, como música eu falo isso, um gênio da harmonia, que entregou para o mundo tantos hits da música. Um homem despretensioso, pois ele não levava essa genialidade dele a sério. Ele era uma pessoa que não queria estar nesse pedestal pretensioso de nada; isso é o que mais me encanta, ele sempre foi isso, desde o início até o fim da vida”.

Elton ainda entrega o sentimento de estar no palco, dando vida ao maestro, no dia do aniversário de sua morte. “Pensar nisso dá um lamento, porque seria tão bom se as pessoas, que nem Tom Jobim, fossem imortais, justamente por esse trabalho artístico. Se ele estivesse vivo, até hoje estaria entregando a arte dele. Como ele sempre entregou músicas incríveis, a gente pensa: se ele tivesse até hoje, que outras músicas incríveis nós teríamos, né? Mas, ao mesmo tempo, é um aniversário que homenageia uma coisa humana, né? Que é o fim da vida e o legado que uma boa vida deixa para trás. Então, é uma soma de lamento, mas, ao mesmo tempo, de alegria da gente estar podendo, com esse espetáculo, poder contribuir nesse dia tão especial”, finaliza o artista.

Tom Jobim Musical retrata a vida e o legado do músico, com texto de Nelson Motta (80) e Pedro Brício, direção de João Fonseca e direção musical de Thiago Gimenes. Elton Towersey interpreta Tom, e Otávio Müller (59) vive Vinicius de Moraes na peça.

O espetáculo fica em cartaz no Rio de Janeiro até 23 de fevereiro de 2025. No dia 6 de março, chega a São Paulo para uma temporada no Teatro VillaLobos.

Leia também:Para homenagear o aniversário de Tom Jobim, Helô Pinheiro resgata texto especial que escreveu ao músico

VEJA PUBLICAÇÃO DE ELTON TOWERSEY COMO TOM JOBIM NO TEATRO: